Ліндсі Лохан поділилася різдвяним фото зі своїм чоловіком
Це перше Різдво, яке пара зустріла в офіційному статусі чоловіка та дружини.
36-річна американська акторка Ліндсі Лохан поділилася різдвяним фото зі своїм чоловіком. Сімейний кадр зірка екрану опублікувала у своєму Instagram з 11,9 млн підписників.
Зіркова пара позувала на фоні прикрашеної білосніжної ялинки.
"Щасливого Різдва всім! 🎄🎅🎄", — лаконічно підписала фото Лінді Лохан.
Для святкування зірка екрану обрала смарагдову сукню, яку доповнила лаконічним кольє. Волосся Лохан залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губи.
Тим часом коханий знаменитості обрав для різдвяного вечора білий светр.
Влітку 2022 американська акторка та 35-річний арабський бізнесмен узаконили свої стосунки, про що стало відомо від інсайдерів, адже знаменитість не бажає виносити своє особисте життя на публіку. Це перший офіційний шлюб для Ліндсі Лохан.
Також раніше повідомлялося, що зіркова пара вже готова стати батьками. Судячи з усього, їм допоможе в цьому сурогатна мати.
Нагадаємо, Ліндсі Лохан відвідала прем'єру різдвяної комедії, у якій зіграла головну роль.
Також Фокус писав про незвичайний газований напій "пілк", який зробила популярним напередодні новорічних свят Ліндсі Лохан.