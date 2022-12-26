Це перше Різдво, яке пара зустріла в офіційному статусі чоловіка та дружини.

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36-річна американська акторка Ліндсі Лохан поділилася різдвяним фото зі своїм чоловіком. Сімейний кадр зірка екрану опублікувала у своєму Instagram з 11,9 млн підписників.

Зіркова пара позувала на фоні прикрашеної білосніжної ялинки.

"Щасливого Різдва всім! 🎄🎅🎄", — лаконічно підписала фото Лінді Лохан.

Для святкування зірка екрану обрала смарагдову сукню, яку доповнила лаконічним кольє. Волосся Лохан залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий макіяж з акцентом на губи.

Тим часом коханий знаменитості обрав для різдвяного вечора білий светр.

Влітку 2022 американська акторка та 35-річний арабський бізнесмен узаконили свої стосунки, про що стало відомо від інсайдерів, адже знаменитість не бажає виносити своє особисте життя на публіку. Це перший офіційний шлюб для Ліндсі Лохан.

[ + – ] Ліндсі Лохан з чоловіком

Також раніше повідомлялося, що зіркова пара вже готова стати батьками. Судячи з усього, їм допоможе в цьому сурогатна мати.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан відвідала прем'єру різдвяної комедії, у якій зіграла головну роль.

Також Фокус писав про незвичайний газований напій "пілк", який зробила популярним напередодні новорічних свят Ліндсі Лохан.