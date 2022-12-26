Билл Гейтс продает квартиру беременной дочери: фото интерьера апартаментов за $4,75 млн

Миллиардер продает квартиру на $250 тысяч дешевле от той цены, которую заплатил за нее в свое время.

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67-летний американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу квартиру своей дочери Дженнифер на Пятой авеню, 1212 на продажу и просит за нее $4,75 млн, пишет The New York Post.

В свое время на квартиру с тремя спальнями Гейтс потратил $5 млн, купив ее через траст, управляемый Watermark Estate Management Services LLC, который он использует для своих личных и семейных дел

Вместо этих апартаментов миллиардер приобрел для беременной Дженнифер дом в Ист-Сайде, чтобы ей было где жить после окончания Стэнфордского университета.

Квартира площадью 223 квадратных метра имеет кесонные потолки и большие окна с видом на Центральный парк. После переезда Дженнифер в это жилье было сделано несколько изменений. В частности расширили гостиную и столовую, добавили барную стойку и винный холодильник. В одной из спален сделали встроенный письменный стол, и теперь она может выполнять функции домашнего офиса или медиа-комнаты.

Кухня-гостиная оснащена бытовой техникой Miele и Bertazzoni, а также сделанными на заказ итальянскими шкафами.

В угловом основном люксе есть три встроенных шкафа, ванная комната, отделанная мрамором, с полом с подогревом и отдельно стоящей ванной. Из всех комнат открывается потрясающий вид.

Инфраструктура здания включает в себя вестибюль с круглосуточным обслуживанием консьержа, проживающего в доме менеджера, фитнес-центр, гостиную для жильцов и детскую игровую комнату.

В октябре 2021 года Дженифер вышла замуж за египетского наездника Найэля Нассара, и сейчас пара ждет рождения первенца. Уже известно, что это будет девочка.

В настоящее время Дженнифер учится на медицинском факультете Медицинской школы Икана на горе Синай и собирается закончить ее в 2023 году.

Напомним, Дженнифер рассказала о своей беременности в соцсети, опубликовав соответствующие фото.