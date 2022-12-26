Білл Гейтс продає квартиру вагітної дочки: фото інтер'єру апартаментів за $4,75 млн

Мільярдер продає квартиру на $250 тисяч дешевше від тієї ціни, яку заплатив за неї свого часу.

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67-річний американський підприємець і громадський діяч, філантроп, один із творців і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс виставив на продаж квартиру своєї доньки Дженніфер на П'ятій авеню, 1212, на продаж і просить за неї $4,75 млн, пише The New York Post.

Свого часу на квартиру з трьома спальнями Гейтс витратив $5 млн, купивши її через траст, керований Watermark Estate Management Services LLC, який він використовує для своїх особистих та сімейних справ

Замість цих апартаментів мільярдер придбав для вагітної Дженніфер будинок в Іст-Сайді, щоб їй було де жити після закінчення Стенфордського університету.

Квартира площею 223 квадратні метри має кесонні стелі та великі вікна з видом на Центральний парк. Після переїзду Дженніфер до цього житла зроблено кілька змін. Зокрема розширили вітальню та їдальню, додали барну стійку та винний холодильник. В одній із спалень зробили вбудований письмовий стіл, і тепер вона може виконувати функції домашнього офісу чи медіакімнати.

Кухня-вітальня оснащена побутовою технікою Miele та Bertazzoni, а також зробленими на замовлення італійськими шафами.

У кутовому основному люксі є три вбудовані шафи, ванна кімната, оброблена мармуром, з підлогою з підігрівом і окремою ванною. З усіх кімнат відкривається чудовий вигляд.

Інфраструктура будівлі включає вестибюль з цілодобовим обслуговуванням консьєржа, який проживає в будинку менеджера, фітнес-центр, вітальню для мешканців та дитячу ігрову кімнату.

У жовтні 2021 року Дженіфер вийшла заміж за єгипетського наїзника Наєля Нассара, і зараз пара чекає на народження первістка. Вже відомо, що це буде дівчинка.

Зараз Дженніфер навчається на медичному факультеті Медичної школи Ікана на горі Сінай та збирається закінчити її у 2023 році.

Нагадаємо, Дженніфер розповіла про свою вагітність у соцмережі, опублікувавши відповідні фото.