Пэрис Гилтон показала, как отпраздновала первое совместное Рождество со своим мужем

Знаменитости продолжают делиться поздравлениями и праздничными фотографиями.

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41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон активно ведет свои социальные сети и показывает поклонникам все путешествия. В этот раз звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте, как отмечает Рождество со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом.

На серии фотографий пара позирует у елки в доме, которые супруги приобрели недавно. Роскошное поместье Хилтон и Реума расположено в Лос-Анджелесе. На руках Пэрис, традиционно, держит одного из своих щенков.

Кроме того, Хилтон и Реум отправились в романтическое путешествие на яхте. Локацию Пэрис не раскрыла, а вот фотографий выложила достаточно. Для фотографий звездная пара выбрала рождественские костюмы и пижамы.

До этого путешествия светская львица устроила традиционную для себя откровенную рождественскую фотосессию. Публикация Пэрис набрала почти 300 тысяч лайков.

Напомним, Ники и Пэрис Хилтон снялись в модной фотосесссии, демонстрируя новую коллекцию Valentino The Party.

Также Фокус писал, что 41-летняя американская светская львица раскрыла секрет своей красоты и молодости.