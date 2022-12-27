Періс Хілтон показала, як відсвяткувала перше спільне Різдво зі своїм чоловіком

Знаменитості продовжують ділитися вітаннями та святковими фотографіями.

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41-річна американська світська левиця Періс Хілтон активно веде свої соціальні мережі та показує шанувальникам усі подорожі. Цього разу зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті, як відзначає Різдво зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом.

На серії фотографій пара позує біля ялинки в будинку, яке подружжя придбало нещодавно. Розкішний маєток Хілтон та Реума розташований у Лос-Анджелесі. На руках Періс, традиційно, тримає одного зі своїх цуценят.

Крім того, Хілтон та Реум вирушили у романтичну подорож на яхті. Локацію Періс не розкрила, а ось фотографій виклала достатньо. Для фотографій зіркова пара обрала різдвяні костюми та піжами.

До цієї подорожі світська левиця влаштувала традиційну для себе відверту різдвяну фотосесію. Публікація Періс набрала майже 300 тисяч лайків.

Нагадаємо, Нікі та Періс Хілтон знялися в модній фотосесії, демонструючи нову колекцію Valentino The Party.

Також Фокус писав, що 41-річна американська світська левиця розкрила секрет своєї краси та молодості.