Внучка Чарли Чаплина неожиданно выступила в защиту России

На фоне полномасштабной войны в Украине актриса предположила, что "идеологическую войну" с Россией нужно прекратить.

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36-летняя испано-британская актриса Уна Чаплин, являющаяся внучкой комика Чарли Чаплина, заявила о необходимости мира с Россией. Об этом пишет издание Independent.

Так, рассказывая о своей роли в шпионской картине "Госсмена", в которой отрицательными героями являются русские, актриса посетовала: "Я так устала от того, что русские – плохие парни. Я даже не могу описать. Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым можно было бы работать?".

На фоне полномасштабной войны в Украине внучка культового комика решилась предположить, что "идеологическую войну" с Россией нужно закончить: "Будет прекрасно, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом".

Напомним, Уна Чаплин – дочь артистки Джеральдины Чаплин и внучка Чарли Чаплина. Начала актерскую карьеру в 2007 году, с 2012 по 2013 год играла в сериале "Игра престолов", ее фильмография насчитывает несколько десятков работ, в том числе в картинах "Черное зеркало" и "Шерлок". Одним из крайних проектов актрисы стал сериал "Измена" от Netflix о любовном треугольнике, МИ-6 и российских шпионах.

Также Фокус писал, что Модный дом Dior выпустил очень странный рекламный кампейн, вдохновленный то ли Россией, то ли русской культурой.