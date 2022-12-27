Внучка Чарлі Чапліна несподівано виступила на захист Росії

На тлі повномасштабної війни в Україні актриса припустила, що "ідеологічну війну" з Росією слід припинити.

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36-річна іспано-британська актриса Уна Чаплін, яка є онукою коміка Чарлі Чапліна, заявила про необхідність миру з Росією. Про це пише видання Independent.

Так, розповідаючи про свою роль у шпигунській картині "Держсмена", в якій негативними героями є росіяни, актриса нарікала: "Я так втомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Я навіть не можу описати. Чи може хтось придумати кращий стереотип, з яким можна було б працювати?

На тлі повномасштабної війни в Україні внучка культового коміка зважилася припустити, що "ідеологічну війну" з Росією треба закінчити: "Буде чудово, коли ідеологічна війна, яку ми ведемо з Росією, залишиться у минулому".

Нагадаємо, Уна Чаплін – дочка артистки Джеральдини Чаплін та онука Чарлі Чапліна. Почала акторську кар'єру у 2007 році, з 2012 по 2013 рік грала в серіалі "Гра престолів", її фільмографія налічує кілька десятків робіт, у тому числі в картинах "Чорне дзеркало" та "Шерлок". Одним із крайніх проектів актриси став серіал "Зрада" від Netflix про любовний трикутник, МІ-6 та російських шпигунів.

Також Фокус писав, що Модний дім Dior випустив дуже дивний рекламний кампейн, натхненний чи то Росією, чи то російською культурою.