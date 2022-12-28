Джейк Джилленхол признался, что любовные сцены с Дженнифер Энистон стали "пытками"
Актер вспомнил съемки фильма "Хорошая девочка".
42-летний американский актер Джейк Джилленхол признался, что интимные сцены с Дженнифер Энистон стали "пыткой" для него. Об этом пишет Еlle.
Джилленхол вспомнил, как он с бывшей женой Брэда Питта снимался в фильме "Хорошая девочка" в начале 2000-х. Однако снимать любовные сцены было очень тяжело из-за настоящей влюбленности Джейка в коллегу по цеху.
"Это было пыткой, да, но это тоже не было пыткой. Это походило на смесь и того, и другого", — признался американский актер.
По словам Джилленхола, ему удалось скрыть свои чувства к Энистон из-за того, что такова "механическая природа" любовных сцен: это будто "танец перед камерами". И за этим процессом наблюдают 30-50 человек.
"Как ни странно, любовные сцены получаются такими неловкими", — добавил актер.
Тем временем Дженнифер Энистон предложила использовать подушку во время съемок интимных сцен, чтобы чувствовать себя более комфортно.
Американская актриса была замужем дважды — за Брэдом Питтом и Джастином Теру. А Джейк Джилленхол пока не вступал в официальные отношения.
Напомним, Дженнифер Энистон провела время с актером, в которого была тайно влюблена.
Также Фокус писал о подготовке к Рождеству 2022 в доме Дженнифер Энистон.