Актор пригадав зйомки фільму "Хороша дівчинка".

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42-річний американський актор Джейк Джилленгол зізнався, що інтимні сцени з Дженніфер Еністон стали "тортурами" для нього. Про це пише Еlle.

Джилленгол пригадав, як він з колишньою дружиною Бреда Пітта знімався у фільмі "Хороша дівчинка" на початку 2000-х. Проте знімати любовні сцени було дуже важко через справжню закоханість Джейка в колегу по цеху.

"Це було тортурами, так, але це також не було тортурами. Це було схожу на суміш і того, і іншого", — зізнався американський актор.

За словами Джилленгола, йому вдалося приховати свої почуття до Еністон через те, що така "механічна природа" любовних сцен: це ніби "танець перед камерами". І за цим процесом спостерігають 30-50 людей.

[ + – ] Джейк Джилленгол зізнався, що любовні сцени з Дженніфер Еністон стали "тортурами"

"Як не дивно, любовні сцени виходять такими незграбними", — додав актор.

[ + – ] Джейк Джилленгол та Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Тим часом Дженніфер Еністон запропонувала використати подушку під час зйомок інтимних сцен, аби почувати себе комфортніше.

Американська акторка була одружена двічі — за Бредом Піттом та Джастіном Теру. А Джейк Джилленгол не вступав в офіційні стосунки.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон провела час з актором, у якого була таємно закохана.

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