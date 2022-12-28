Точная копия матери. Кэти Холмс прогулялась с дочерью Тома Круза по Нью-Йорку

16-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза стала настоящей красавицей. С возастом она все больше похожа на свою знаменитую мать.

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Американская актриса и режиссер Кэти Холмс, недавно отметившая свое 44-летие, снова была замечена в Нью-Йорке в компании 16-летней дочери Сури. Они вместе приехали в аэропорт Ньюарка, который находится недалеко от Нью-Йорка, пишет Daily Mail.

И мать, и дочь выглядели очень радостными, при этом Кэти была в маске, а Сури – без. Холмс надела длинное черное пальто,контрастный шарф в рождественской тематике, светлые широкие джинсы, свитер и кроссовки, а ее дочь выбрала спортивные брюки с лампасами, кеды и светлую куртку. У обоих на плече висели сумки.

Куда они направлялись, неизвестно, однако это небольшая передышка Кэти перед ее возвращением на сцену Нью-Йорка впервые за более чем десятилетие. В феврале она появится в роли вымышленной кинозвезды в "Странниках" Анны Циглер.

Предыдущее шоу драматурга проходило в Лондоне с актерским составом во главе с Николь Кидман – предшественницей Кэти в качестве бывшей жены Тома Круза.

В последний раз Холмс появлялась на сцене в 2012 году в бродвейской постановке пьесы Терезы Ребек " Мертвые счета". Ее партнерами стал Норберт Лео Батц.

На бродвейской сцене она дебютировала в 2008 году в пьесе "Все мои сыновья" Артура Миллера.

Сури Круз не общается со своим знаменитым отцом, поскольку не захотела стать членом сайентологической церкви. Актер не участвует в воспитании дочери, не поздравляет ее с праздниками и всячески дистанциировался от нее.

Тем временем Кэти всячески поощряет таланты своей дочери, которая в последнее время пробует себя в качестве певицы.