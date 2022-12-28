Точна копія матері. Кеті Голмс прогулялася з дочкою Тома Круза Нью-Йорком

16-річна донька Кеті Голмс та Тома Круза стала справжньою красунею. З віком вона все більше схожа на свою знамениту матір.

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Американська акторка та режисерка Кеті Голмс, яка нещодавно відзначила своє 44-річчя, знову помічена в Нью-Йорку в компанії 16-річної дочки Сурі. Вони разом приїхали до аеропорту, який знаходиться неподалік від Нью-Йорка, пише Daily Mail.

І мати, і дочка виглядали дуже радісним, водночас Кеті була в масці, а Сурі — без. Голмс одягла довге чорне пальто, контрастний шарф у різдвяній тематиці, світлі широкі джинси, светр та кросівки, а її дочка обрала спортивні штани з лампасами, кеди та світлу куртку. В обох на плечі висіли сумки.

Куди вони прямували, невідомо, проте це невеликий перепочинок Кеті перед її поверненням на сцену Нью-Йорка вперше за понад десятиліття. У лютому вона з'явиться в ролі вигаданої кінозірки у "Мандрівниках" Анни Ціглер.

Попереднє шоу драматурга проходило в Лондоні з акторським складом на чолі з Ніколь Кідман – попередницею Кеті як колишня дружина Тома Круза.

Востаннє Холмс з'являлася на сцені у 2012 році у бродвейській постановці п'єси Терези Ребек "Мертві рахунки". Її партнерами став Норберт Лео Батц.

На бродвейській сцені вона дебютувала у 2008 році у п'єсі "Всі мої сини" Артура Міллера.

Сурі Круз не спілкується зі своїм знаменитим батьком, бо не захотіла стати членом саєнтологічної церкви. Актор не бере участі у вихованні доньки, не вітає її зі святами та всіляко дистанціювався від неї.

Тим часом Кеті всіляко заохочує таланти своєї дочки, яка останнім часом пробує себе співачкою.