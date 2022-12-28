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Стиль жизни

Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный спортивный костюм 2023 (фото)

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Фото: kimkardashian | Ким Кардашьян

Знаменитость сделала ставку на темные оттенки.

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42-летняя американская теледива и модель Ким Кардашьян продемонстрировала идеальный спортивный костюм 2023. Об этом пишет Daily Mail.

В рождественские выходные многодетная мама отправилась с детьми в парк развлечений Universal Studios. Для семейного выхода в свет знаменитость выбрала total-black образ — спортивные штаны и укороченный лонгслив.

В качестве аксессуаров к спортивному аутфиту Ким Кардашьян добавила массивные футуристические очки и несколько лаконичных украшений. Звезда держала в руках черную сумочку и телефон.

Стоит отметить, что на новых фото папарацци видно, что теледива снова вернула свой черный цвет волос, ведь до этого она экспериментировала с платиновым и медовым блондом.

Ким Кардашьян

42-летняя Ким Кардашьян воспитывает четырех детей от скандального американского рэпера Канье Уэста. Осенью 2022 они официально развелись, хотя о разрыве пары стало известно еще в начале 2021 года. После этого Ким длительное время встречалась с известным голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, Ким Кардашьян задала новый тренд на окрашивание волос в 2023 году.

Также Фокус писал о жалобах Ким Кардашьян относительно совместной опеки над детьми с Канье Уэстом.