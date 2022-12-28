Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний спортивний костюм 2023 (фото)

Знаменитість зробила ставку на темні відтінки.

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42-річна американська теледіва та модель Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний спортивний костюм 2023. Про це пише Daily Mail.

У різдвяні вихідні багатодітна мама відправилася з дітьми в парк розваг Universal Studios. Для сімейного виходу у світ знаменитість обрала total-black образ — спортивні вільні штани та вкорочений лонгслів.

Як аксесуари до спортивного аутфіту Кім Кардаш'ян додала масивні футуристичні окуляри та кілька лаконічних прикрас. У руках зірка тримала чорну сумочку та телефон.

Варто зазначити, що на нових фото папараці видно, що теледіва знову повернула свій чорний колір волосся, адже до цього вона експериментувала з платиновим та медовим блондом.

[ + – ] Кім Кардаш'ян

42-річна Кім Кардаш'ян виховує чотирьох дітей від скандального американського репера Каньє Веста. Восени 2022 вони офіційно розвелися, хоча про розрив пари стало відомо ще на початку 2021. Після цього Кім тривалий час зустрічалася з відомим голівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян задала новий тренд на окрашування волосся у 2023 році.

Також Фокус писав про скарги Кім Кардаш'ян щодо спільної опіки над дітьми з Каньє Вестом.