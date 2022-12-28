Илон Маск назвал свою самую "драгоценную" вещь

Эта вещь хранится на прикроватной тумбочке Маска и не является чем-то уникальным.

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Илон Маск поделился второй фотографией своего прикроватного столика, и сообщил, что на нем находится самая ценная его вещь: Конституция США. Об этом пишет Daily Mail.

Генеральный директор Twitter продемонстрировал стопку книг об основании Америки и рождественскую открытку.

[ + – ] Илон Маск продолжает хвастаться своими реликвиями с прикроватного столика Фото: Twitter Elon Musk

Неожиданный снимок Маск опубликовал в ответ на твит аккаунта под названием "Университет Маска", который публикует его цитаты.

Снимок прикроватной тумбочки и Конституции появился под постом, который гласит: "Конституция превыше любого президента. Конец истории".

На это Маск ответил: "Пусть так будет всегда. Это самый ценный предмет на моем прикроватном столике".

Маск называет себя "абсолютистом свободы слова", поэтому, вероятно он и спит рядом с копиями Конституции США, Декларацией независимости СШАи Правилами цивилизованного поведения авторства Джорджа Вашингтона.

Ранее он уже публиковал фото своего прикроватного столика, и оказалось, что он спит рядом с пистолетами и пьет слишком много диетической колы.

Недавно Маск объявил, что уйдет с поста генерального директора Twitter, после того как его раскритиковали буквально все: от работников компании, до селебрити. Уйти он пообещал, когда найдет подходящего кандидата на эту роль.

Ранее он опубликовал опрос, в котором спрашивал пользователей, должен ли он оставаться у власти, в котором он проиграл почти 18 баллов. После Маск заявил, что уйдет, когда найдет "дурака", согласного занять этот пост.