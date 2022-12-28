Ілон Маск назвав свою "найдорогоціннішу" річ

Ця річ зберігається на тумбочці Маска і не є чимось унікальним.

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Ілон Маск поділився другою фотографією свого столика, і повідомив, що на ньому знаходиться найцінніша його річ: Конституція США. Про це пише Daily Mail.

Генеральний директор Twitter продемонстрував стос книг про заснування Америки та різдвяну листівку.

[ + – ] Ілон Маск продовжує хвалитися своїми реліквіями з ліжкового столика Фото: Twitter Elon Musk

Несподіваний знімок Маск опублікував у відповідь на твіт облікового запису під назвою "Університет Маска", який публікує його цитати.

Знімок тумбочки і Конституції з'явився під постом, який говорить: "Конституція перевищує будь-якого президента. Кінець історії".

На це Маск відповів: "Нехай так буде завжди. Це найцінніший предмет на моєму столику".

Маск називає себе "абсолютистом свободи слова", тому, ймовірно, він і спить поруч із копіями Конституції США, Декларацією незалежності США та Правилами цивілізованої поведінки авторства Джорджа Вашингтона.

Раніше він вже публікував фото свого ліжка, і виявилося, що він спить поряд з пістолетами і п'є занадто багато дієтичної коли.

Нещодавно Маск оголосив, що піде з посади генерального директора Twitter, після того, як його розкритикували буквально все: від працівників компанії, до селебріті. Піти він пообіцяв, коли знайде відповідного кандидата на цю роль.

Раніше він опублікував опитування, в якому запитував користувачів, чи має він залишатися при владі, в якому він програв майже 18 балів. Після Маск заявив, що піде, коли знайде "дурня", згодного обійняти цю посаду.