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Ілон Маск назвав свою "найдорогоціннішу" річ

ілон маск, найцінніша річ, столик, конституція США
Фото: Getty Images | Ілон Маск із сином

Ця річ зберігається на тумбочці Маска і не є чимось унікальним.

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Ілон Маск поділився другою фотографією свого столика, і повідомив, що на ньому знаходиться найцінніша його річ: Конституція США. Про це пише Daily Mail.

Генеральний директор Twitter продемонстрував стос книг про заснування Америки та різдвяну листівку.

ілон маск, найцінніша річ, столик, конституція США Fullscreen
Ілон Маск продовжує хвалитися своїми реліквіями з ліжкового столика
Фото: Twitter Elon Musk

Несподіваний знімок Маск опублікував у відповідь на твіт облікового запису під назвою "Університет Маска", який публікує його цитати.

Знімок тумбочки і Конституції з'явився під постом, який говорить: "Конституція перевищує будь-якого президента. Кінець історії".

На це Маск відповів: "Нехай так буде завжди. Це найцінніший предмет на моєму столику".

Маск називає себе "абсолютистом свободи слова", тому, ймовірно, він і спить поруч із копіями Конституції США, Декларацією незалежності США та Правилами цивілізованої поведінки авторства Джорджа Вашингтона.

Раніше він вже публікував фото свого ліжка, і виявилося, що він спить поряд з пістолетами і п'є занадто багато дієтичної коли.

Нещодавно Маск оголосив, що піде з посади генерального директора Twitter, після того, як його розкритикували буквально все: від працівників компанії, до селебріті. Піти він пообіцяв, коли знайде відповідного кандидата на цю роль.

Раніше він опублікував опитування, в якому запитував користувачів, чи має він залишатися при владі, в якому він програв майже 18 балів. Після Маск заявив, що піде, коли знайде "дурня", згодного обійняти цю посаду.