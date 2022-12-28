Диетолог назвала пять способов избежать похмелья в праздники

Отправляясь на вечеринку, где будет много алкоголя, следует к ней подготовиться, чтобы утром не раскалывалась голова.

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Похмелье – явление, с которым часто сталкиваются те, кто, мягко говоря, перебрал спиртного на корпоративе или за праздничным столом. Ведущий врач-диетолог Harley Street и научный сотрудник Королевского колледжа доктор Меган Росси из Квинсленда (Австралия) назвала пять способов свести последствия после бурных возлияний к минимуму.

Избегайте пузырьков

По словам эксперта, самым опасным напитком, который сильнее всего бъет по печени, является шампанское и все, "что с пузырьками".

"Исследователи из Медицинского исследовательского центра HPRU в Гилфорде дали добровольцам шипучее или безалкогольное шампанское. Те, кому давали шипучку, быстрее напивались. Это потому, что пузырьки заставляют алкоголь быстрее всасываться в ваш кровоток, обгоняя способность вашей печени переваривать его с такой скоростью. Чем выше концентрация алкоголя в крови, тем токсичнее воздействие", – отметила она.

Поэтому лучше ограничить употребление проссеко, шипучки и шампанского и отдать предпочтение вину или слабоалкогольным коктейлям.

[ + – ] От алкоголя с пузырьками опьянение наступает значительно быстрее Фото: Pexels

Подготовьте кишечник

От состояния кишечной микрофлоры очень зависит, как организм будет противостоять влиянию спиртного.

"Если ваши кишечные микробы в хорошей форме, они с большей вероятностью будут производить больше бутирата, что вполне может помочь организму лучше противостоять противовоспалительному действию алкоголя", – подчеркнула Росси. Она рекомендует до и после любой вечеринки употреблять "питательные блюдами, богатые клетчаткой.

Держитесь подальше от напитков с искусственными подсластителями

Доктор Росси отмечает, что смеси с искусственными подсластителями никогда не приносят пользы.

"Исследование Университета Северного Кентукки показало, что если вы пили водку и диетическую газировку или водку и обычную газировку, "диетическая" версия на самом деле приводила к повышению концентрации алкоголя в крови на 25%", – говорит она.

Сладкие газированные напитки можно заменить замороженными ягодами и газированной водой.

"Это, благодаря содержанию воды, еще больше замедлит всасывание алкоголя", – уверяет диетолог.

Ешьте, прежде чем пить

Звучит просто, но до сих пор очень многие люди не могут съесть что-нибудь за час или два до вечеринки.

"Отдайте предпочтение еде перед тем, как взяться за алкоголь, а на вечеринке всегда сначала ешьте, чтобы замедлить всасывание алкоголя и дать вашей печени шанс не отставать", – советует доктор и рекомендует перед застольем блюда с высоким содержанием белка. .

Не допускайте обезвоживания

После бурной алкогольной вечеринки Росси рекомендует пить много жидкости. Это может быть газировка с замороженными ягодами, чайный гриб, минеральная вода.

"И если произойдет самое худшее, и у вас действительно будет похмелье, вы всегда можете попробовать напиток с электролитом, который содержит соли, такие как калий, и может помочь вам лучше поглощать жидкость во время регидратации", – подчеркнула врач.

Напомним, почему возникает похмелье.