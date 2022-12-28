Дієтологиня назвала п'ять способів уникнути похмілля у свята

Вирушаючи на вечірку, де буде багато алкоголю, слід до неї підготуватися, щоб уранці не розколювалася голова.

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Похмілля — явище, з яким часто стикаються ті, хто перебрав спиртного на корпоративі або за святковим столом. Провідна лікарка-дієтологиня Harley Street та наукова співробітниця Королівського коледжу докторка Меган Россі з Квінсленду (Австралія) назвала п'ять способів звести наслідки після бурхливих напоїв до мінімуму.

Уникайте бульбашок

За словами експертки, найнебезпечнішим напоєм, який найсильніше б'є по печінці, є шампанське і все, "що з бульбашками".

"Дослідники з Медичного дослідницького центру HPRU в Гілфорді дали добровольцям шипуче або безалкогольне шампанське. Ті, кому давали шипучку, швидше напивалися. Це тому, що бульбашки змушують алкоголь швидше всмоктуватися у ваш кровотік, обганяючи здатність вашої печінки перетравлювати його з такою швидкістю. Чим вища концентрація алкоголю в крові, тим токсичніша дія", — зазначила вона.

Тому краще обмежити вживання просекко, шипучки та шампанського та віддати перевагу вину або слабоалкогольним коктейлям.

[ + – ] Від алкоголю з бульбашками сп'яніння настає значно швидше Фото: Pexels

Підготуйте кишечник

Від стану кишкової мікрофлори дуже залежить, як організм протистоятиме впливу спиртного.

"Якщо ваші кишкові мікроби в хорошій формі, вони з більшою ймовірністю будуть виробляти більше бутирата, що цілком може допомогти організму краще протистояти протизапальній дії алкоголю", — наголосила Россі. Вона рекомендує до і після будь-якої вечірки вживати поживні страви, багаті на клітковину.

Тримайтеся подалі від напоїв зі штучними підсолоджувачами

Докторка Россі зазначає, що суміші зі штучними підсолоджувачами ніколи не приносять користі.

"Дослідження Університету Північного Кентуккі показало, що якщо ви пили горілку та дієтичну газировку або горілку та звичайну газировку, "дієтична" версія насправді призводила до підвищення концентрації алкоголю в крові на 25%", — каже вона.

Солодкі газовані напої можна замінити замороженими ягодами та газованою водою.

"Це завдяки вмісту води ще більше сповільнить всмоктування алкоголю", — запевняє дієтологиня.

Їжте, перш ніж пити

Звучить просто, але досі дуже багато людей не можуть з'їсти що-небудь за годину чи дві до вечірки.

"Надайте перевагу їжі перед тим, як взятися за алкоголь, а на вечірці завжди спочатку їжте, щоб уповільнити всмоктування алкоголю і дати вашій печінці шанс не відставати", — радить лікарка та рекомендує перед гулянням страви з високим вмістом білка.

Не допускайте зневоднення

Після бурхливої алкогольної вечірки Россі радить пити багато рідини. Це може бути газировка із замороженими ягодами, чайний гриб, мінеральна вода.

"І якщо станеться найгірше, і у вас дійсно буде похмілля, ви завжди можете скуштувати напій з електролітом, який містить солі, такі як калій, і може допомогти вам краще поглинати рідину під час регідратації", — наголосила лікарка.

Нагадаємо, чому виникає похмілля.