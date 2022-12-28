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Стиль жизни

Кейт Хадсон пожаловалась, что ей пришлось сидеть на диете из огурцов ради фильма "Достать ножи"

кейт хадсон, берди джей, достать ножи, достать ножи стеклянная луковица
Фото: Скриншот | Кейт Хадсон в роли Берди Джей

И все ради сцены у бассейна, где она предстала в изумительном оранжевом бикини.

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Актриса Кейт Хадсон пошутила, что ей пришлось пойти на жертвы, чтобы потрясающе выглядеть в фильме "Достать ножи: Стеклянная луковица". Она сидела на диете из огурцов, пока все остальные наслаждались коктейлями. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя актриса появилась в программе "Этим утром" и рассказала ведущим Холли Уиллоуби и Филиппу Шофилду, что, пока остальные актеры наслаждались коктейлями вроде Aperol Spritzes, она ничего не пила и ела одни огурцы и все ради сцены у бассейна, где она появилась в бикини.

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Кейт Хадсон в роли Берди Джей
Фото: Скриншот

К слову, это был эффектный купальник от бренда Andrea Iyamah, который создала дизайнер из Нигерии Думеби Иямах, и чья любовь к красочности и природе отражена в ее коллекциях.

"Когда все пили апероль, я ждала, когда эта сцена будет снята. И я думала: ну ок, возбму еще один огурец", — рассказала Кейт.

Актриса призналась, что очень хотела поработать с режиссером Райаном Джонсоном. Так что когда узнала, что он будет снимать "Достать ножи: Стеклянная луковица", то была готова "выбивать двери", чтобы получить роль.

Трейлер фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Когда я узнала, что они делают второй фильм, я была готова выбить дверь Райана Джонсона, я сказала ему: "Я хочу сниматься", — рассказала Хадсон.

"Нам было так весело. Это было в разгар Delta (штамм COVID-19), и мы были в Белграде, Сербия, поэтому продюсер нам сказал: "вы не выйдете из этого отеля". Звучало кошмарно, но они арендовали бар наверху и мы здорово повеселились", — призналась актриса.

По ее словам, она поняла, что для нее есть роль в новом фильме Райана, потому что ее героиню зовут Берди Джей. А именно так ее называет ее отец.

"Мой папа зовет меня так, мое прозвище всегда было Берди. Это так забавно, знаете ли, Берди — это не самое обычное прозвище, поэтому, когда я увидела персонажа, я подумал: "О, это знак", — по сюжету нового фильма, детектив Бенуа Бланк, роль которого исполняет Дэниел Крейг, расследует убийство в доме знаменитого технологического магната, который собрал друзей на вечеринку "с убийством".

Ранее Кейт приходила на премьеру фильма в эффектном "голом платье" с блестками.