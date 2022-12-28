Кейт Гадсон поскаржилася, що їй довелося сидіти на дієті з огірків заради фільму "Ножі наголо"

І все заради сцени біля басейну, де вона постала у дивовижному помаранчевому бікіні.

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Акторка Кейт Гадсон пожартувала, що їй довелося піти на жертви, щоб приголомшливо виглядати у фільмі "Ножі наголо 2". Вона сиділа на дієті з огірків, поки всі інші насолоджувалися коктейлями. Про це пише Daily Mail.

43-річна акторка з'явилася в програмі "Цього ранку" і розповіла ведучим Холлі Віллоубі та Філіпу Шофілду, що, поки інші актори насолоджувалися коктейлями на кшталт Aperol Spritzes, вона нічого не пила та їла одні огірки і все заради сцени біля басейну, де вона з'явилася у бікіні.

[ + – ] Кейт Гадсон у ролі Берді Джей Фото: Скриншот

До речі, це був ефектний купальник від бренду Andrea Iyamah, який створила дизайнерка з Нігерії Думебі Іямах, і чия любов до барвистості та природи відображена в її колекціях.

"Коли всі пили апероль, я чекала, коли ця сцена буде знята. І я думала: ну ок, маю ще один огірок", — розповіла Кейт.

Акторка зізналася, що дуже хотіла попрацювати з режисером Раяном Джонсоном. Тож коли дізналася, що він зніматиме "Ножі наголо 2", то була готова "вибивати двері", щоб отримати роль.

[ + – ] Трейлер фільму "Ножі наголо 2"

"Коли я дізналася, що вони роблять другий фільм, я була готова вибити двері Раяна Джонсона, я сказала йому: "Я хочу зніматися", — розповіла Гадсон.

"Нам було так весело. Це було в розпал Delta (штам COVID-19), і ми були в Белграді, Сербія, тому продюсер нам сказав: "ви не вийдете з цього готелю." Звучало кошмарно, але вони орендували бар нагорі й ми чудово повеселилися", — зізналася акторка.

За її словами, вона зрозуміла, що для неї є роль у новому фільмі Раяна, бо її героїню звати Берді Джей. Саме так її називає її батько.

"Мій тато зве мене так, моє прізвисько завжди було Берді. Це так весело, знаєте, Берді — це не звичайнісіньке прізвисько, тому, коли я побачила персонажку, я подумала: "О, це знак", — за сюжетом нового фільму Детектив Бенуа Бланк, роль якого виконує Деніел Крейг, розслідує вбивство в будинку знаменитого технологічного магната, який зібрав друзів на вечірку "з вбивством".

Раніше Кейт приходила на прем'єру фільму в ефектній "голій сукні" з блискітками.