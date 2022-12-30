На стиле. Самые яркие модные выходы женщин из королевской семьи Великобритании в 2022 году

Аристократки выбирают узнаваемые бренды, которые идеально подчеркивают их достоинства и соответствуют протоколу.

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Представительницы королевской семьи Великобритании практически постоянно находятся под пристальнім вниманием миллионов людей по всему миру, и каждое их появление на публике затем становится поводом для обсуждений. Особенно интересен поклонникам БКС внешний вид королевы Камиллы, принцессы Уэльской, принцесс Евгении и Беатрис и других. Не менее внимания вызывает и Меган Маркл, которая хоть и сложила с себя обязанности члена королевской семьи, все же не отстает от Кейт Миддлтон, давно признанной иконой стиля. Фокус собрал самые интересные образы женщин из монаршего семейства в 2022 году.

Королева-консорт Камилла

75-летняя супруга британского короля любит сдержанные образы и отдает предпочтения платьям-пальто, нарядам с кружевными вставками и с минимумом отделки. Например, в ноябре она вместе со своей 73-летней сестрой Аннабель Эллиот посетили церемонию вручения Букеровской премии.

В лондонском Round House королева появилась в черном кружевном коктейльном платье от Fiona Clare, а в качестве украшений выбрала бриллиантовые серьги от Van Cleef & Arpels.

[ + – ] Королева-консорт Камилла в платье от Fiona Clare Фото: Getty

Пожалуй, самым ярким выходом Камиллы в уходящем году стал государственный прием в Букингемском дворце, организованный Карлом III в честь визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. Перед гостями Ке Величество появилась в синем платье от Bruce Oldfield Couture с прозрачными кружевными рукавами. Наряд королева-консорт дополнила сапфировым ожерельем с бриллиантами и такими же серьгами-подвесками, а также браслетом. Изюминкой образа стала бельгийская сапфировая тиара, которую король Георг VI подарил своей дочери, принцессе Елизавете, на ее свадьбу с принцем Филиппом в 1963 году. Драгоценность имеет длинную и непростую историю, и ее очень любила покойная королева Елизавета II.

[ + – ] Королева любит и умеет носить синий цвет Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская

Кейт Миддлтон по праву считается самой стильной представительницей королевской семьи. Каждый ее образ продуман до мельчайших деталей, включая аксессуары и обув, и модные критики не жалеют комплиментов в адрес Ее Королевского Высочества. В 2022 году у Кэтрин было немало поводов показать себя, начиная от тура по Карибскому морю, Платинового юбилея Елизаветы II, похорон монарха, поездки в США и многое другое. На любом из мероприятий, будь это радостное чествование 70-летнего правления королевы или же прощание с ней, посещение подшефных организаций или торжественные государственные приемы, Кейт выглядела безукоризненно.

На праздновании Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II Кейт тогда еще герцогиня Кембриджская была одной из самых заметных ВИП-персон. Она надела белое роскошное белое пальто от ее любимого дизайнера Alexander McQueen, красивую синюю шляпу с белыми полями от Philip Treacy в стиле "старого Голливуда", а из аксессуаров выбрала сапфировые серьги с бриллиантами и такую же подвеску. Эти драгоценности изначально были свадебным подарком покойной принцессе Диане от наследного принца Саудовской Аравии Фахда. Кейт ранее обновила дизайн до стиля капли после того, как принц Уильям подарил ей серьги в 2010 году еще до их свадьбы.

[ + – ] Принцесса Уэльская в платье-пальто от Alexander McQueen Фото: Getty

Белое платье с накидкой Elspeth, украшенное камнями, от любимого дизайнера Кэтрин Jenny Packham, принцесса Уэльская надела по случаю государственного ужина в честь президенты ЮАР Сирила Рамафосы в Букингемском дворце в ноябре этого года. Созданное в 2021 году, оно позиционируется на сайте модного бренда как свадебное, но на принцессе Уэльской оно смотрелось по-королевски. Потрясающий белый образ напомнил ансамбль, который носила ее покойная свекровь, принцесса Диана, во время официального визита в Гонконг в 1989 году.

Платье украшал темно-синий пояс, подаренный ей покойной королевой Елизаветой II, который указывает на ее статус Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена, высшей степени рыцарства, лично присужденной покойным монархом за службу. Кэтрин была удостоена большой чести на восьмую годовщину свадьбы еще в 2019 году. На груди у принцессы Уэльской красовался Орден Королевской семьи с желтой лентой и миниатюрным портретом Елизаветы II в окружении бриллиантов. Впервые она надела его в 2019 году во время официального визита в Великобританию тогдашнего президента США Дональда Трампа.

[ + – ] Кейт Миддлтон в роскошном платье с накидкой Elspeth от Jenny Packham Фото: Getty

В облегающем длинном платье с открытыми плечами от бренда Solace London Кейт Миддлтон блистала на церемонии вручения премии Earthshot Prize, которая состоялась 2 декабря в MGM Music Hall в Бостоне (США).

Роскошный наряд стоимостью 525 долларов Кейт взяла в аренду за 90 долларов. К наряду она надела колье с изумрудами, которое ранее принадлежало ее покойной свекрови принцессе Диане. Ожерелье, подаренное королеве Марии в 1911 году дамами Индии, позже Елизавета II передарила своей первой невестке. Также она надела пару серьг от Аsprey London с изумрудами и бриллиантами Halo из платины за 11 375 долларов.

Из обуви Кейт выбрала пару блестящих туфлей на шпильке от Gianvito Rossi.

[ + – ] Наряд от бренда Solace London принцесса Уэльская взяла в аренду Фото: Getty

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская является конкуренткой Кейт Миддлтон в вопросах стиля, и модные критики часто сравнивают жен принцев. Меган Маркл прославилась своей любовью к дорогим нарядам и не стесняется появляться на публике в нарядах, стоимость которых исчисляется не одной тысячей долларов. Более того, ее неоднократно ловили на попытке скопировать ансамбли принцессы Уэльской.

Например, в юле этого года Меган отправилась в ресторан с мужем, надев комбинезон, который был, как две капли воды, похож на платье Кэтрин. Принцесса Уэльская была в нем на премьере фильма "Лучший стрелок: Мэверик", которая состоялась в Лондоне 20 мая. Тогда Кейт Миддлтон прошла по красной дорожке в элегантном черном платье с белой отделкой от Roland Mouret.

В вою очередь герцогиня Сассекская нарядилась в комбинезон схожего фасона от Gabriela Hearst за четыре тысячи долларов. Интересно, но туфли на шпильке также были того бренда, что недавно открыла для себя Кейт Миддлтон – Aquazzura.

Украшения жена принца Гарри также подобрала со смыслом – "любовный" браслет от Cartier и золотые часы Cartier, которые ранее принадлежали принцессе Диане.

[ + – ] Герцогиня Сассекская скопировала образ Кейт Миддлтон

Одним из ярких выходов Маркл можно назвать ее появление в отеле Hilton Midtown на ужине на Ripple of Hope Gala в Нью-Йорке. Она пришла в белом платье от Louis Vuitton, полностью обнажавшем ее плечи, а также с пикантным разрезом до бедер. Платье герцогини было единственным в своем роде нарядом, созданным для нее креативным директором Louis Vuitton Николя Гескьером.

Образ Меган дополнила объемным черным клатчем Givency и длинными золотыми серьгами, а волосы собрала в низкий пучок. Выбирая украшения, она отдала предпочтение одному из любимых колец покойной принцессы Дианы с аквамарином изумрудной огранки, которое оценивается примерно в 90 000 долларов. Его Меган подарил принц Гарри. Впервые она появилась в нем на свадьбе в 2018 году, а затем во время путешествия в Тонгу в октябре того же года. Огромный аквамарин был заказан британским ювелиром Asprey покойной принцессой Дианой в начале 1990-х годов.

[ + – ] Меган в наряде от Louis Vuitton на гала-ужине Ripple of Hope Gala в Нью-Йорке Фото: Getty

В сентябре Меган Маркл посетила саммит One Young World в Манчестере и выступила там, выбрав для мероприятия весьма заметный и яркий наряд. На Меган был ярко-красный ансамбль от AnotherTomorrow, состоящий из элегантных брюк с высокой талией и шелковой блузки. Маркл дополнила свой монохромный комплект ярко-красными туфлями-лодочками от любимого знаменитостями бренда Aquazzura, выбрав туфли Panthere с элегантным дизайном T-Bar и мягкой замшей. Ее волосы были гладко зачесаны и собраны в хвост, а макияж едва подчеркивал черты лица.

[ + – ] Меган Маркл в ансамбле от AnotherTomorrow Фото: Getty

Принцесса Беатрис

В отличие от Меган и Кейт, принцесса Беатрис не претендует на пальму первенства в списке самых стильных, но все же умеет удивить эффектными образами. Например, в июне она посетила летнюю вечеринку в Национальной галерее в Лондоне, куда приехала вместе со своим мужем, итальянским аристократом Эдоардо Мапелли Моцци. Перед публикой внучка королевы появилась в белом с мягким шалфейно-зеленым оттенком платье в пол с пайетками от Markarin стоимостью 3950 фунтов стерлингов (143 тыс. грн) и с открытой спиной, V-образным вырезом, длинным объемными рукавами и черным поясом на талии. Ее каштановые локоны были зачесаны набок и зафиксированы модной широкой повязкой. В качестве аксессуара она выбрала серебряные серьги-подвески, которые дополнял серебряный клатч от Tyler Ellis, инкрустированный кристаллами Сваровски.

[ + – ] Принцесса Беатрис в платье от Markarin стоимостью 3950 фунтов стерлингов Фото: Getty Images

Софи Уэссекская

Жена принца Эдварда и любимая невестка покойной королевы Софи Уэссекская не так часто появляется на вечерних мероприятиях. Самым ярким ее выходом стал уже дважды упомянутый государственный прием в честь Рамафосы. На нем она была в платье из шелкового крепа нефритового цвета от дизайнера Suzannah London, под которое она подобрала серебристые туфли на платформе и высокой шпильке от LK Bennett. В руках Софи держала блестящий серебряный клатч Jimmy Choo Cayla. Образ завершала тиара с огромным аквамарином, которая, по слухам, стоит не менее одного миллиона фунтов стерлингов. Известно, что это не фамильная драгоценность, а украшение самой графини. Она приобрела его в 2006 году. Она изготовлена ​​компанией G. Collins and Sons.

[ + – ] Софи Уэссекская в платье от Suzannah London Фото: Getty

Напомним самые эффектные вечерние наряды Кейт Миддлтон, которые она надевала во время тура по Карибам.