На стилі. Найяскравіші модні виходи жінок із королівської родини Великобританії у 2022 році

Аристократки вибирають відомі бренди, які ідеально підкреслюють їхні переваги та відповідають протоколу.

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Представниці королівської родини Великобританії майже завжди перебувають під пильною увагою мільйонів людей по всьому світу, і кожна їхня поява на публіці потім стає приводом для обговорень. Особливо цікавий шанувальникам БКС зовнішній вигляд королеви Камілли, принцеси Уельської, принцес Євгенії та Беатріс та інших. Не менш уваги викликає і Меган Маркл, яка хоч і склала з себе обов'язки члена королівської родини, все ж таки не відстає від Кейт Міддлтон, давно визнаної іконою стилю. Фокус зібрав найцікавіші образи жінок із монаршого сімейства у 2022 році.

Королева-консорт Камілла

75-річна дружина британського короля любить стримані образи і віддає перевагу сукням-пальто, вбранням із мереживними вставками та з мінімумом оздоблення. Наприклад, у листопаді вона разом зі своєю 73-річною сестрою Аннабель Елліот відвідала церемонію вручення Букерівської премії.

У лондонському Round House королева з'явилася в чорній мереживній коктейльній сукні від Fiona Clare, а як прикраси вибрала діамантові сережки від Van Cleef & Arpels.

[ + – ] Королева-консорт Камілла в сукні від Fiona Clare Фото: вулкан

Мабуть, найяскравішим виходом Камілли у році, що минає, став державний прийом у Букінгемському палаці, організований Карлом III на честь візиту президента ПАР Сиріла Рамафоси. Перед гостями Її Величність з'явилася у синій сукні від Bruce Oldfield Couture з прозорими мереживними рукавами. Наряд королева-консорт доповнила сапфіровим намистом із діамантами і такими ж сережками-підвісками, а також браслетом. Родзинкою образу стала бельгійська сапфірова тіара, яку король Георг VI подарував своїй дочці, принцесі Єлизаветі, на її весілля з принцом Філіпом у 1963 році. Коштовність має довгу та непросту історію, і її дуже любила покійна королева Єлизавета II.

[ + – ] Королева любить і вміє носити синій колір Фото: Getty Images

Принцеса Уельська

Кейт Міддлтон по праву вважається найстильнішою представницею королівської родини. Кожен її образ продуманий до дрібних деталей, включаючи аксесуари та взуття, і модні критики не шкодують компліментів на адресу Її Королівської Високості. У 2022 році в Кетрін було чимало приводів показати себе, починаючи від туру Карибським морем, Платинового ювілею Єлизавети II, похорону монарха, поїздки в США та багато іншого. На будь-якому з заходів, чи це радісне вшанування 70-річного правління королеви або ж прощання з нею, відвідування підшефних організацій чи урочисті державні прийоми, Кейт мала бездоганний вигляд.

На святкуванні Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II Кейт, тоді ще герцогиня Кембриджська, була однією з найпомітніших ВІП-персон. Вона одягла біле розкішне біле пальто від її улюбленого дизайнера Alexander McQueen, гарний синій капелюх із білими полями від Philip Treacy в стилі "старого Голлівуду", а з аксесуарів обрала сапфірові сережки з діамантами й таку саму підвіску. Ці коштовності спочатку були весільним подарунком покійній принцесі Діані від спадкового принца Саудівської Аравії Фахда. Кейт раніше оновила дизайн на форму краплі після того, як принц Вільям подарував їй сережки у 2010 році ще до їхнього весілля.

[ + – ] Принцеса Уельська в сукні-пальто від Alexander McQueen Фото: вулкан

Біла сукня з накидкою Elspeth, прикрашена камінням, від улюбленої дизайнерки Кетрін Jenny Packham, принцеса Уельська одягла з нагоди державної вечері на честь президенти ПАР Сиріла Рамафоси в Букінгемському палаці цього року. Створена у 2021 році, вона позиціонується на сайті модного бренду як весільна, але на принцесі Уельській вона мала королівський вигляд. Приголомшливий білий образ нагадав ансамбль, який носила її покійна свекруха, принцеса Діана, під час офіційного візиту в Гонконг у 1989 році.

Сукню прикрашав темно-синій пояс, подарований їй покійною королевою Єлизаветою II, який вказує на її статус Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена, вищого ступеня лицарства, особисто присудженого покійним монархом за службу. Кетрін була удостоєна великої честі на восьму річницю весілля ще 2019 року. На грудях у принцеси Уельської красувався Орден Королівської родини з жовтою стрічкою та мініатюрним портретом Єлизавети II в оточенні діамантів. Уперше вона одягла його у 2019 році під час офіційного візиту у Великобританію тодішнього президента США Дональда Трампа.

[ + – ] Кейт Міддлтон у розкішній сукні з накидкою Elspeth від Jenny Packham Фото: вулкан

У довгій сукні з відкритими плечима від бренду Solace London Кейт Міддлтон відзначалася на церемонії вручення премії Earthshot Prize, яка відбулася 2 грудня в MGM Music Hall в Бостоні (США).

Розкішне вбрання вартістю 525 доларів Кейт взяла в оренду за 90 доларів. До вбрання вона одягла кольє зі смарагдами, яке раніше належало її покійній свекрусі принцесі Діані. Намисто, подароване королеві Марії в 1911 році жінками Індії, пізніше Єлизавета II передарувала своїй першій невістці. Також вона одягла пару сережок від Аsprey London зі смарагдами й діамантами Halo із платини за 11 375 доларів.

Зі взуття Кейт обрала пару блискучих туфель на шпильці від Gianvito Rossi.

[ + – ] Вбрання від бренду Solace London принцеса Уельська взяла в оренду Фото: вулкан

Меган Маркл

Герцогиня Сассекська є конкуренткою Кейт Міддлтон у питаннях стилю, і модні критики часто порівнюють дружин принців. Меган Маркл прославилася своєю любов'ю до дорогого одягу та не соромиться з'являтися на публіці у вбраннях, вартість яких обчислюється не однією тисячею доларів. Крім того, її неодноразово ловили на спробі скопіювати ансамблі принцеси Уельської.

Наприклад, у липні цього року Меган вирушила в ресторан із чоловіком, одягнувши комбінезон, який був, як дві краплі води, схожий на сукню Кетрін. Принцеса Уельська була в ній на прем'єрі фільму "Найкращий стрілець: Меверік", яка відбулася в Лондоні 20 травня. Тоді Кейт Міддлтон пройшла червоною доріжкою в елегантній чорній сукні з білою обробкою від Roland Mouret.

Зі свого боку, герцогиня Сассекська вбралася в комбінезон подібного фасону від Gabriela Hearst за чотири тисячі доларів. Цікаво, але туфлі на шпильці також були того бренду, який нещодавно відкрила для себе Кейт Міддлтон, — Aquazzura.

Прикраси дружина принца Гаррі також підібрала зі змістом — "любовний" браслет від Cartier і золотий годинник Cartier, який раніше належав принцесі Діані.

[ + – ] Герцогиня Сассекська скопіювала образ Кейт Міддлтон

Одним із яскравих виходів Маркл можна назвати її появу в готелі Hilton Midtown на вечері на Ripple of Hope Gala в Нью-Йорку. Вона прийшла в білій сукні від Louis Vuitton, що повністю оголювала її плечі, а також із пікантним розрізом до стегон. Сукня герцогині була єдиним у своєму роді вбранням, створеним для неї креативним директором Louis Vuitton Ніколя Геск'єром.

Образ Меган доповнила об'ємним чорним клатчем Givency та довгими золотими сережками, а волосся зібрала в низький пучок. Вибираючи прикраси, вона віддала перевагу одному з улюблених кілець покійної принцеси Діани з аквамарином смарагдового ограновування, яке оцінюється приблизно в 90 000 доларів. Його Меган подарував принц Гаррі. Вперше вона з'явилася в ньому на весіллі у 2018 році, а потім під час подорожі у Тонгу в жовтні того ж року. Величезний аквамарин був замовлений британським ювелірам Asprey покійною принцесою Діаною на початку 1990-х років.

[ + – ] Меган у вбранні від Louis Vuitton на гала-вечері Ripple of Hope Gala в Нью-Йорку Фото: вулкан

У вересні Меган Маркл відвідала саміт One Young World у Манчестері та виступила там, обравши для заходу дуже помітне та яскраве вбрання. На Меган був яскраво-червоний ансамбль від AnotherTomorrow, що складається з елегантних штанів із високою талією та шовкової блузки. Маркл доповнила свій монохромний комплект яскраво-червоними туфлями-човниками від улюбленого знаменитостями бренду Aquazzura, вибравши туфлі Panthere із елегантним дизайном T-Bar і м'якою замшею. Її волосся було гладко зачесане та зібране в хвіст, а макіяж ледве підкреслював риси обличчя.

[ + – ] Меган Маркл в ансамблі від AnotherTomorrow Фото: вулкан

Принцеса Беатріс

На відміну від Меган і Кейт, принцеса Беатріс не претендує на пальму першості в списку найстильніших, але все ж таки вміє здивувати ефектними образами. Наприклад, у червні вона відвідала літню вечірку в Національній галереї у Лондоні, куди приїхала разом зі своїм чоловіком, італійським аристократом Едоардо Мапеллі-Моцці. Перед публікою внучка королеви з'явилася в білій із м'яким шавлійно-зеленим відтінком сукні з паєтками від Markarin вартістю 3950 фунтів стерлінгів (143 тис. грн) і з відкритою спиною, V-подібним вирізом, довгими об'ємними рукавами та чорним поясом на талії. Її каштанові локони були зачесані набік і зафіксовані широкою модною пов'язкою. Як аксесуар вона вибрала срібні сережки-підвіски, які доповнював срібний клатч від Tyler Ellis, інкрустований кристалами Сваровскі.

[ + – ] Принцеса Беатріс у сукні від Markarin вартістю 3950 фунтів стерлінгів Фото: Getty Images

Софі Вессекська

Дружина принца Едварда й улюблена невістка покійної королеви Софі Вессекська не так часто з'являється на вечірніх заходах. Найяскравішим її виходом став двічі згаданий державний прийом на честь Рамафоси. На ньому вона була сукні з шовкового крепу нефритового кольору від дизайнерки Suzannah London, під яку вона підібрала сріблясті туфлі на платформі та високій шпильці від LK Bennett. У руках Софі тримала блискучий срібний клатч Jimmy Choo Cayla. Образ завершувала тіара з величезним аквамарином, який, за чутками, коштує не менше одного мільйона фунтів стерлінгів. Відомо, що це не фамільна коштовність, а прикраса самої графині. Вона придбала її у 2006 році. Тіара виготовлена ​​компанією G. Collins and Sons.

[ + – ] Софі Вессекська в сукні від Suzannah London Фото: вулкан

Нагадаємо найефектніші вечірні вбрання Кейт Міддлтон, які вона одягала під час туру Карибами.