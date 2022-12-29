Эксперт рассказал, с кого Кейт Миддлтон и принц Уильям берут пример в воспитании своих детей

Уильям и Кейт хотят стать для своих детей лучшими друзьями.

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Многодетные родители принц и принцесса Уэльские, несмотря на свой высокий статус, уделяют очень много времени воспитанию двух сыновей и сына. При этом они приняли модель родителей Кейт Миддлтон и хотят, чтобы Джордж, Шарлотта и Луи считали их своими "лучшими друзьями", рассказал королевский эксперт Дункан Ларкомб в интервью Ok!

По его словам, 9-летнего принца Джорджа готовят к тому, что когда-то он взойдет на престол, поэтому его воспитание имеет "сходство" с воспитанием принца Уильяма, однако семья Уэльсов более дружна и цельна так же, как и семья Миддлтонов.

"Уильям воспитывает своих детей по модели Миддлтонов – трое детей, состоятельные, но трудолюбивые родители и много любви в доме. К тому времени, когда Кейт было немного за 20, она считала своих мать и отца в списке своих лучших друзей. Это то, к чему стремятся Уильям и Кейт со своими детьми", – подчеркнул Ларкомб.

Кейт Миддлтон провела большую часть своего детства в Баклбери (Беркшир), и у нее есть младшие брат Джеймс (35 лет) и сестра Пиппа (39 лет).

В 2020 году жена принца Уильяма в подкасте Джованны Флетчер "Счастливая мама, счастливый ребенок" признавалась, что у нее было "очень счастливое" детство, и похвалила родителей за "огромную преданность" ей и ее братьям и сестрам. Однако в отличие от семьи Миддлтон, на семью принца и принцессы Уэльской оказывается давление, связанное с тем, что они постоянно находятся в центре внимания.

Журналист Кэти Николл говорит, что у Джорджа, Шарлотты и Луи "самое обычное воспитание среди королевских детей" после переезда семьи в Виндзор в начале этого года:

"Они приняли очень смелое решение переехать в Виндзор, чтобы вести более спокойную, незаметную жизнь, которой они не могли наслаждаться в центре Лондона".

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут детей в школу Ламбрук Фото: Getty Images

Если в свое время принц Уильям и принц Гарри учились в Итоне, королевская чета записала всех троих своих детей в школу Ламбрук, стоимость обучения в которой составляет 21 000 фунтов стерлингов в год.

Напомним, принц Луи снова стал звездой СМИ, появившись на рождественской службе в Сандрингеме.