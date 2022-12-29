Експерт розповів, із кого Кейт Міддлтон і принц Вільям беруть приклад у вихованні своїх дітей

Вільям і Кейт хочуть стати для своїх дітей найкращими друзями.

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Багатодітні батьки принц і принцеса Уельські, незважаючи на свій високий статус, приділяють дуже багато часу вихованню двох синів і дочки. Водночас вони прийняли модель батьків Кейт Міддлтон і хочуть, щоб Джордж, Шарлотта і Луї вважали їх за своїх "найкращих друзів", розповів королівський експерт Дункан Ларкомб в інтерв'ю Ok!

За його словами, 9-річного принца Джорджа готують до того, що колись він зійде на престол, тому його виховання має "схожість" із вихованням принца Вільяма, проте сім'я Уельсів більш дружна й цілісна так само, як і сім'я Міддлтонів.

"Вільям виховує своїх дітей за моделлю Міддлтонів — троє дітей, заможні, але працьовиті батьки та багато любові вдома. На той час, коли Кейт було трохи за 20, вона мала своїх матір і батька у списку найкращих друзів. Це те, чого прагнуть Вільям і Кейт зі своїми дітьми", — наголосив Ларкомб.

Кейт Міддлтон провела більшу частину свого дитинства в Баклбері (Беркшир), і має молодших брата Джеймса (35 років) і сестру Піппу (39 років).

У 2020 році дружина принца Вільяма в подкасті Джованни Флетчер "Щаслива мама, щаслива дитина" зізнавалася, що мала "дуже щасливе" дитинство, та похвалила батьків за "величезну відданість" їй та її братам і сестрам. Однак, на відміну від сім'ї Міддлтон, на сім'ю принца та принцеси Уельської чиниться тиск, пов'язаний із тим, що вони постійно перебувають у центрі уваги.

Журналістка Кеті Ніколл каже, що в Джорджа, Шарлоттийта Луї "найзвичайніше виховання серед королівських дітей" після переїзду сім'ї у Віндзор на початку цього року:

"Вони ухвалили дуже сміливе рішення переїхати у Віндзор, щоб вести спокійніше, непомітніше життя, яким вони не могли насолоджуватися в центрі Лондона".

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям ведуть дітей у школу Ламбрук Фото: Getty Images

Якщо свого часу принц Вільям і принц Гаррі навчалися в Ітоні, королівське подружжя записало всіх трьох своїх дітей у школу Ламбрук, де вартість навчання становить 21 000 фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, принц Луї знову став зіркою ЗМІ, з'явившись на різдвяній службі в Сандрінгемі.