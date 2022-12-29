Стало известно, почему принцесса Анна пропустила рождественскую службу

Обычно королевская персона присутствует на всех важных мероприятиях.

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Названа причина, почему 72-летняя принцесса Анна пропустила рождественскую службу 2022 в Сандрингеме. Об этом пишет Hello Magazine.

Оказалось, что единственная дочь покойной королевы Елизаветы II заболела накануне, чувствуя симптомы простуды, поэтому была вынуждена остаться в этот день дома.

Кроме этого, королевская персона пропустила рождественский концерт, организованный Кэтрин Миддлтон в середине декабря 2022 года.

С начала 2022 принцесса Анна выполнила 214 королевских обязанностей и была названа королевским лицом, работавшим больше всего за год.

[ + – ] Принцесса Анна Фото: Getty Images

Рождество в Сандрингеме – это давняя традиция королевской семьи Великобритании. Елизавета II проводила здесь большую часть времени зимой. Как поступит новоиспеченный монарх Карл III, пока неизвестно. Однако сообщалось, что он с женой, королевой-консортом Камиллой, проведет определенное время в Сандрингеме.

В частности, важное официальное мероприятие посетил старший сын королевы Елизаветы II, его жена, дети и внуки. Впрочем, службу пропустили снова находящиеся в США принц Гарри и Меган Маркл. После выхода скандального сериала о жизни герцогов Сассекских в Букингемском дворце отношения между родственниками снова стали натянутыми.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские с детьми на рождественской службе в Сандрингеме Фото: Getty Images

Напомним, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма снова капризничал на публике во время рождественской службы в Сандрингеме.

Также Фокус писал о том, почему принцесса Анна не любит жену Карла ІІІ.