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Стало відомо, чому принцеса Анна пропустила різдвяну службу

Королева Єлизавета ІІ та принцеса Анна, чому принцеса анна пропустила різдвяну службу, різдвяна служба у сандрінгемі
Фото: Getty Images | Королева Єлизавета ІІ та принцеса Анна

Зазвичай королівська персона присутня на всіх важливих заходах.

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Названа причина, чому 72-річна принцеса Анна пропустила різдвяну службу 2022 в Сандрінгемі. Про це пише Hello Magazine.

Виявилося, що єдина донька покійної королеви Єлизавети ІІ захворіла напередодні, відчуваючи симптоми застуди, тому була змушена залишитися в цей день вдома.

Окрім цього, королівська персона пропустила різдвяний концерт, який організувала Кетрін Міддлтон всередині грудня 2022.

З початку 2022 принцеса Анна виконала 214 королівських обов'язків і була названа королівською особою, яка працювала найбільше за рік.

Принцеса Анна Fullscreen
Принцеса Анна
Фото: Getty Images

Різдво в Сандрінгемі — це давня традиція королівської родини Великобританії. Єлизавета ІІ проводила тут більшість часу взимку. Як вчинить новоспечений монарх Карл ІІІ, наразі невідомо. Проте повідомлялося, що він з дружиною, королевою-консортом Каміллою, проведе певний час у Сандрінгемі.

Зокрема важливий офіційний захід відвідав старший син королеви Єлизавети ІІ, його дружина, діти та онуки. Втім, службу пропустив принц Гаррі та Меган Маркл, які знову перебувають у США. Після виходу скандального серіалу про життя герцогів Сассекських у Букінгемському палаці стосунки між родичами знову стали натягнутими.

Принц та принцеса Уельські з дітьми на різдвяній службі в Сандрінгемі Fullscreen
Принц та принцеса Уельські з дітьми на різдвяній службі в Сандрінгемі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, менший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма знову капризував на публіці під час різдвяної служби в Сандрінгемі.

Також Фокус писав те, чому принцеса Анна не любить дружину Карла ІІІ.