В очках и кремовой куртке. Джефф Безос сходил с возлюбленной на новогодний шоппинг (фото)

Пара отправилась за покупками в Louis Vuitton.

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58-летний американский предприниматель и миллиардер Джефф Безос сходил на свидание со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Основатель компании Amazon и его возлюбленная, 53-летняя журналистка Лорен Санчес держались за руки во время шопинга в Louis Vuitton в Аспене, штат Колорадо.

Американский миллиардер согревался в кремовой куртке, серой шапочке и джинсах, а основательница Black Ops Aviation выбрала для выхода в свет ярко-розовое пальто в стиле 80-х, которое она завязала поясом на талии, белый гольф и светлые лосины. К образу возлюбленная предпринимателя добавила темно-горчичную сумочку и солнцезащитные очки.

После шопинг-экскурсии дуэт был замечен за ужином в таверне White House.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес на свидании

58-летний Джефф Безос – самый богатый человек мира в 2018-2021 годах по версии агентства Bloomberg.

Американский миллиардер расстался с Маккензи Скотт в 2019 году. Тогда же сразу стало известно о романе Безоса с журналисткой Лорен Санчес, которая, как сообщается, и стала причиной разрыва прежнего брака предпринимателя.

[ + – ] Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Скриншот

Напомним, Джеффа Безоса и его возлюбленную заметили на уикенде в Италии.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их романтических отношений.