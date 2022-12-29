В окулярах та кремовій куртці. Джефф Безос сходив з коханою на новорічний шопінг (фото)

Пара сходила за покупками у Louis Vuitton.

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58-річний американський підприємець та мільярдер Джефф Безос сходив на побачення зі своєю дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Засновник компанії Amazon та його кохана, 53-річна журналістка Лорен Санчес трималися за руки під час шопінгу в Louis Vuitton в Аспені, штат Колорадо.

Американський мільярдер зігрівався в кремовій куртці, сірій шапочці та джинсах, а засновниця Black Ops Aviation обрала для виходу у світ яскраво-рожеве пальто в стилі 80-х, яке вона зав’язала поясом на талії, білий гольф та світлі лосини. До образу кохана підприємця додала темно-гірчичну сумочку та сонцезахисні окуляри.

Після шопінг-екскурсії дует був помічений за вечерею в таверні White House.

[ + – ] Джефф Безос та Лорен Санчес на побаченні

58-річний Джефф Безос — найбагатша людина світу у 2018-2021 роках за версією агентства Bloomberg.

Американський мільярдер розлучився з Маккензі Скотт у 2019. Тоді ж одразу стало відомо про роман Безоса з журналісткою Лорен Санчес, яка, як повідомляється, і стала причиною розриву колишнього шлюбу підприємця.

[ + – ] Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джеффа Безоса та його кохану помітили на вікенді в Італії.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса та Лорен Санчес щодо їхніх романтичних стосунків.