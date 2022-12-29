"15 лет назад я влюбилась". Жена больного Брюса Уиллиса обратилась к актеру

Знаменитость показала архивные кадры.

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44-летняя британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг трогательно обратилась к своему мужу, 67-летнему американскому актеру Брюсу Уиллису. Роликом она поделилась в Instagram.

Хеминг выложила архивное видео, на котором влюбленные посетили горнолыжный курорт.

"Именно той зимой, 15 лет назад я влюбилась в него по душе 🤍 #loveofmylife", — подписала ролик возлюбленная "крепкого орешка".

В 2009 году Эмма Хеминг и Брюс Уиллис поженились. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, звездная пара часто демонстрирует теплые чувства друг к другу и свою любовь. Супруги воспитывают двух общих детей — Мейбл и Эвелин.

[ + – ] Эмма Хеминг поделилась трогательным видео с Брюсом Уиллисом

До этого голливудский актер был женат на Деми Мур. В браке с актрисой у больного афазией Уиллиса родилось трое дочерей — Румер, Скаут и Таллула.

[ + – ] Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с детьми Фото: Bruce Willis/Instagram

Весной 2022 года стало известно о тяжелой болезни Брюса Уиллиса. "Крепкому орешку" поставили диагноз афазия, из-за чего у актера начались серьезные проблемы с памятью, произношением и движениями. Уиллис объявил, что завершает свою актерскую карьеру.

Напомним, 67-летний Брюс Уиллис впервые станет дедушкой. Внук или внучка также станет первым для Деми Мур.

Ранее Фокус писал об особенностях завещания Брюса Уиллиса.