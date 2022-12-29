"15 років тому я закохалася". Дружина хворого Брюса Вілліса звернулась до актора

Знаменитість показала архівні кадри.

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44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг зворушливо звернулася до свого чоловіка, 67-річного американського актора Брюса Вілліса. Роликом вона поділилася в Instagram.

Гемінг виклала архівне відео, на якому закохані відвідали гірськолижний курорт.

"Саме тієї зими, 15 років тому я закохалася в нього до душі 🤍 #loveofmylife", — підписала ролик кохана "міцного горішка".

У 2009 році Емма Гемінг та Брюс Вілліс одружилися. Попри 23-річну різницю у віці, зіркова пара часто демонструє теплі почуття одне до одного та свою любов. Подружжя виховує двох спільних дітей — Мейбл та Евелін.

[ + – ] Емма Гемінг поділилася зворушливим відео з Брюсом Віллісом

До цього голлівудський актор був одружений з Демі Мур. У шлюбі з акторкою у хворого на афазію Вілліса народилося троє доньок — Румер, Скаут і Таллула.

[ + – ] Брюс Вілліс та Емма Гемінг з дітьми Фото: Bruce Willis/Instagram

Навесні 2022 стало відомо про важку хворобу Брюса Вілліса. "Міцному горішку" поставили діагноз афазія, через що актор має серйозні проблеми з пам'яттю, вимовою та рухами. Вілліс оголосив, що завершує свою акторську кар'єру.

Нагадаємо, 67-річний Брюс Вілліс вперше стане дідусем. Онук чи онучка також стане першим для Демі Мур.

Також Фокус писав про особливості заповіту Брюса Вілліса.