"15 років тому я закохалася". Дружина хворого Брюса Вілліса звернулась до актора
Знаменитість показала архівні кадри.
44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг зворушливо звернулася до свого чоловіка, 67-річного американського актора Брюса Вілліса. Роликом вона поділилася в Instagram.
Гемінг виклала архівне відео, на якому закохані відвідали гірськолижний курорт.
"Саме тієї зими, 15 років тому я закохалася в нього до душі 🤍 #loveofmylife", — підписала ролик кохана "міцного горішка".
У 2009 році Емма Гемінг та Брюс Вілліс одружилися. Попри 23-річну різницю у віці, зіркова пара часто демонструє теплі почуття одне до одного та свою любов. Подружжя виховує двох спільних дітей — Мейбл та Евелін.
До цього голлівудський актор був одружений з Демі Мур. У шлюбі з акторкою у хворого на афазію Вілліса народилося троє доньок — Румер, Скаут і Таллула.
Навесні 2022 стало відомо про важку хворобу Брюса Вілліса. "Міцному горішку" поставили діагноз афазія, через що актор має серйозні проблеми з пам'яттю, вимовою та рухами. Вілліс оголосив, що завершує свою акторську кар'єру.
Нагадаємо, 67-річний Брюс Вілліс вперше стане дідусем. Онук чи онучка також стане першим для Демі Мур.
Також Фокус писав про особливості заповіту Брюса Вілліса.