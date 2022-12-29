Измен может быть больше 50: журналист шокировал признанием об изменах Шакире со стороны Пике

Папарацци отметил, что спортсмен изменял популярной певице порядка 50 раз. Кроме того, у певицы также был роман.

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Журналист Хорди Мартин шокировал зрителей признанием об изменах колумбийской певице Шакире со стороны ее экс-супруга — легенды испанского футбола Жерара Пике. Заявления он сделал в эфире программы Lo Se Todo, сообщает Soy Carmin.

"Он изменил ей не только с Кларой Чиа. Он делал это бесчисленное количество раз. Шакира узнала о многочисленных изменах уже после расставания с ним. Я могу вам сказать, что измен может быть больше 50", — заявил Мартин.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира с детьми Фото: Getty Images

Также журналист заявил, что у самой 45-летней Шакиры в свое время также был некий роман. Отношения больше, нежели дружба, у знаменитости были с колумбийским исполнителем Малумой. Известно, что с ним она записала несколько совместных песен.

"Тогда Пике был готов взорваться из-за отношений Шакиры с Малумой. Но поскольку у него были свои отношения на стороне, ситуация не стала хуже", — заявил папарацци.

Напомним, певица Шакира и ее экс-возлюбленный футболист Жерар Пике после расставания решили поделить все имущество, которое приобрели за время отношений.

Также Фокус писал, что Шакира получила полную опеку над детьми.