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Стиль життя

Зрад може бути більше 50: журналіст шокував зізнанням про зради Шакірі з боку Піке

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Фото: Getty Images | Жерар Піке та Шакіра

Папарацці зазначив, що спортсмен зраджував популярній співачці близько 50 разів. Крім того, співачка також мала роман.

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Журналіст Хорді Мартін шокував глядачів зізнанням про зради колумбійській співачці Шакірі з боку її екс-чоловіка — легенди іспанського футболу Жерара Піке. Заяви він зробив у ефірі програми Lo Se Todo, повідомляє Soy Carmin.

"Він зрадив їй не тільки з Кларою Чіа. Він робив це незліченну кількість разів. Шакіра дізналася про численні зради вже після розлучення з ним. Я можу вам сказати, що зрад може бути більше 50", — заявив Мартін.

Жерар Піке та Шакіра з дітьми Fullscreen
Жерар Піке та Шакіра з дітьми
Фото: Getty Images

Також журналіст заявив, що сама 45-річна Шакіра свого часу також мала якийсь роман. Відносини більше, ніж дружба, знаменитість мала з колумбійським виконавцем Малумою. Відомо, що вона записала кілька спільних пісень.

"Тоді Піке був готовий вибухнути через відносини Шакіри з Малумою. Але оскільки у нього були свої стосунки на стороні, ситуація не стала гіршою", — заявив папараці.

Нагадаємо, співачка Шакіра та її екс-коханий футболіст Жерар Піке після розлучення вирішили поділити все майно, яке придбали за час стосунків.

Також Фокус писав, що Шакіра отримала повну опіку над дітьми.