Любимая диета Илона Маска и Дженнифер Энистон оказалось вредной для здоровья

Интервальное голодание, которым увлекаются селебрити, вовсе не предотвращает старость, хоть и позволяет похудеть.

Related video

В Голливуде новая модная диета – интервальное голодание. Согласно этой диете, нужно воздерживаться от еды в течение долгого времени. Исследования на мышах показали, что она якобы предотвращает старение, и, само собой, помогает похудеть. Фанатами этой диеты являются Кортни Кардашьян, Крис Пратт, Дженнифер Энистон и Илон Маск. Но теперь ученые заявляют, что мыши выглядели моложе, чем были, благодаря другим методам лечения, а не голоданию. Об этом пишет Daily Mail.

Немецкая группа ученых заявила, что нет конкретных доказательств того, что отказ от еды в течение длительного времени эффективен для предотвращения старения.

В то время как прерывистое голодание в моде, ученые все еще оценивают его влияние на долголетие. В прошлом месяце исследователи из Университета Теннесси сообщили, что план диеты может увеличить рост ранней смерти на 30 процентов.

Недавно Кортни Кардашьян рассказывала, что не ест после семи вечера, вплоть до следующего утра. И завтракала только в 10.30, снова делая большой перерыв.

[ + – ] Кортни Кардашьян - среди поклонниц интервального голодания Фото: Instagram kourtneykardash

А Крис Пратт, звезда "Стражей галактики", отмечал, что для того, чтобы прийти в форму, он не ел полудня.

[ + – ] Крис Пратт ничего не ест до полудня Фото: Instagram patrickschwarzenegger

В рамках исследования команда из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний провела тщательное изучение возрастных изменений широкого спектра функций организма у мышей, которых посадили на эту диету.

При проверке здоровья измеряли ряд состояний, включая остроту зрения, рефлексы и сердечно-сосудистую функцию, а также другие признаки, включая исследовательскую активность мышей, иммунологические параметры, количество клеток крови и связанные со старением проявления заболеваний в тканях.

Исследователи пришли к выводу, что результаты, показывающие отсутствие значимой пользы, были "однозначными" и что даже когда старые мыши казались моложе, чем они были, это происходило по причинам, не зависящим от диеты.

Профессор Мартин Храбе де Ангелис, глава Института экспериментальной генетики и Немецкой мышиной клиники в Helmholtz Zentrum München, сказал: "В заключение мы обнаружили, что обе группы мышей стареют одинаково. В целом голодание оказало на это очень мало влияния".

Между тем, два вида лечения использовались в двух разных группах мышей — одна группа имела неограниченный доступ к пище и воде, а другая — соблюдала диету, принимая пищу через день.

У мышей на диете, хотя они все еще были уязвимы для опухолей, наблюдался более медленный рост рака, чем в контрольной группе, что можно объяснить тем фактом, что периоды диетического ограничения вызывают метаболические изменения.

Дженнифер Энистон является поклонницей прерывистого голодания. В октябре 2019 года она сказала, что не завтракает и пьет только жидкости по утрам, сохраняя прием пищи до второй половины дня.

[ + – ] Среди поклонниц интервального голодания - Дженнифер Энистон Фото: Allure Magazine

Также, по слухам, приверженцем этой диеты является Николь Кидман.

[ + – ] Николь Кидман, по слухам, увлекается интервальным голоданием Фото: Getty Images

Прерывистое голодание в различных формах, в первую очередь для похудения, существует уже много лет, но в последнее десятилетие его популярность резко возросла, отчасти благодаря одобрению знаменитостей.

Многие приписывают свое здоровье ограниченному графику приема пищи, такому как метод 16/8, который требует, чтобы люди ежедневно голодали в течение 16 часов и ограничивали свое окно приема пищи восемью часами каждый день.

Но благодаря своим исследованиям ученые обнаружили, что этот подход хоть и позволяет сбросить вес, но не замедляет процесс старения.

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание предполагает переключение между днями голодания и днями нормального питания.

Интервальное голодание обычно делится на две категории: прием пищи с ограничением по времени, которое сокращает время приема пищи до 6-8 часов в день, также известное как диета 16:8, и интервальное голодание 5:2.

Последователи диеты голодают по 16 часов в день, а в оставшиеся восемь часов едят все, что хотят — обычно с 10 до 18 часов.

Это может быть более терпимо, чем известная диета 5:2, когда последователи ограничивают свои калории до 500-600 в день в течение двух дней в неделю, а затем едят как обычно в течение оставшихся пяти дней.

Считается, что помимо потери веса интервальное голодание 16:8 улучшает контроль сахара в крови, улучшает работу мозга, продлевает жизнь и замедляет процесс старения.

Недостатки плана голодания могут заключаться в том, что люди злоупотребляют часами, когда они могут есть, что приводит к увеличению веса.

Это также может привести к проблемам с пищеварением в долгосрочной перспективе, а также к постоянному чувству голода, усталости и слабости.

Напомним, ранее стало известно, какой диеты придерживалась королева Елизавета, чтобы оставаться в форме.