Улюблена дієта Ілона Маска та Дженніфер Еністон виявилася шкідливою для здоров'я

Інтервальне голодування, яким захоплюються селебриті, зовсім не запобігає старості, хоч і дозволяє схуднути.

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У Голлівуді нова модна дієта – інтервальне голодування. Згідно з цією дієтою, потрібно утримуватися від їжі протягом тривалого часу. Дослідження на мишах показали, що вона нібито запобігає старінню, і, само собою, допомагає схуднути. Фанатами цієї дієти є Кортні Кардаш'ян, Кріс Пратт, Дженніфер Еністон та Ілон Маск. Але тепер вчені заявляють, що миші виглядали молодшими, ніж були, завдяки іншим методам лікування, а не голодуванню. Про це пише Daily Mail.

Німецька група вчених заявила, що немає конкретних доказів того, що відмова від їжі протягом тривалого часу ефективна для запобігання старінню.

У той час, як переривчасте голодування в моді, вчені все ще оцінюють його вплив на довголіття. Минулого місяця дослідники з Університету Теннессі повідомили, що план дієти може збільшити зростання ранньої смерті на 30 відсотків.

Нещодавно Кортні Кардаш'ян розповідала, що не їсть після сьомої вечора, аж до наступного ранку. І снідала лише о 10.30, знову роблячи велику перерву.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян — серед шанувальниць інтервального голодування Фото: Instagram kourtneykardash

А Кріс Пратт, зірка "Вартових галактики", зазначав, що для того, щоб прийти у форму, він не їв полудня.

[ + – ] Кріс Пратт нічого не їсть до полудня Фото: Instagram patrickschwarzenegger

В рамках дослідження команда з Німецького центру нейродегенеративних захворювань провела ретельне вивчення вікових змін широкого спектру функцій організму у мишей, яких посадили на цю дієту.

При перевірці здоров'я вимірювали ряд станів, включаючи гостроту зору, рефлекси та серцево-судинну функцію, а також інші ознаки, включаючи дослідницьку активність мишей, імунологічні параметри, кількість клітин крові та пов'язані зі старінням прояви захворювань у тканинах.

Дослідники дійшли до висновку, що результати, які показують відсутність значущої користі, були "однозначними" і що навіть коли старі миші здавалися молодшими, ніж вони були, це відбувалося з причин, які не залежать від дієти.

Професор Мартін Храбе де Ангеліс, голова Інституту експериментальної генетики та Німецької мишачої клініки в Helmholtz Zentrum München, сказав: "На закінчення ми виявили, що обидві групи мишей старіють однаково. У цілому голодування мало на це дуже мало впливу".

Тим часом, два види лікування використовувалися у двох різних групах мишей – одна група мала необмежений доступ до їжі та води, а інша – дотримувалася дієти, приймаючи їжу через день.

У мишей на дієті, хоча вони все ще були вразливі для пухлин, спостерігалося повільніше зростання раку, ніж у контрольній групі, що можна пояснити тим фактом, що періоди дієтичного обмеження викликають метаболічні зміни.

Дженніфер Еністон є прихильницею уривчастого голодування. У жовтні 2019 року вона сказала, що не снідає і п'є лише рідину вранці, зберігаючи їжу до другої половини дня.

[ + – ] Серед шанувальниць інтервального голодування — Дженніфер Еністон Фото: Allure Magazine

Також, за чутками, прихильницею цієї дієти є Ніколь Кідман.

[ + – ] Ніколь Кідман, за чутками, захоплюється інтервальним голодуванням Фото: Getty Images

Уривчасте голодування в різних формах, в першу чергу для схуднення, існує вже багато років, але в останнє десятиліття його популярність різко зросла, частково завдяки схваленню знаменитостями.

Багато хто приписує своє здоров'я обмеженому графіку прийому їжі, такому як метод 16/8, який вимагає, щоб люди щодня голодували протягом 16 годин і обмежували свій прийом їжі вісьмома годинами щодня.

Але завдяки своїм дослідженням вчені виявили, що цей підхід хоч і дає змогу скинути вагу, але не уповільнює процес старіння.

Що таке інтервальне голодування?

Інтервальне голодування передбачає перемикання між днями голодування та днями нормального харчування.

Інтервальне голодування зазвичай ділиться на дві категорії: прийом їжі з обмеженням у часі, що скорочує час прийому їжі до 6-8 годин на день, також відоме як дієта 16:8, та інтервальне голодування 5:2.

Шанувальники дієти голодують по 16 годин на день, а у вісім годин, що залишилися, їдять все, що хочуть — зазвичай з 10 до 18 години.

Це може бути більш терпимо, ніж відома дієта 5:2, коли шанувальники обмежують свої калорії до 500-600 на день протягом двох днів на тиждень, а потім їдять як завжди протягом п'яти днів, що залишилися.

Вважається, що, крім втрати ваги, інтервальне голодування 16:8 покращує контроль цукру в крові, покращує роботу мозку, продовжує життя і сповільнює процес старіння.

Недоліки плану голодування можуть полягати в тому, що люди зловживають годинами, коли вони можуть їсти, що призводить до збільшення ваги.

Це також може призвести до проблем із травленням у довгостроковій перспективі, а також до постійного почуття голоду, втоми та слабкості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якої дієти дотримувалася королева Єлизавета, щоб залишатися у формі.