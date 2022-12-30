Трендсеттеры с титулом: 5 вещей, которые невольно продвинули королевские особы в 2022 году

Главным трендсеттером Великобритании остается принцесса Уэльская, которая часто выходит на публику в нарядах демократических марок по доступной цене.

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Любое появление королевских особ на публике привлекает неизменно пристальное внимание к их нарядам, будь то старшие члены семьи или же их дети. Например, принцесса Шарлотта стала настоящим трендсеттером среди матерей, которые после каждой новой фотографии девочки покупают точно такие же платья или сарафаны, выбранные для дочери Кейт Миддлтон. Последняя также является законодательницей моды, поддерживая британских дизайнеров и часто появляясь на публике в одежде демократических марок. Таким образом принцесса Уэльская дает возможность повторить ее образ всем желающим, не тратя большие деньги на гардероб, и выглядеть действительно по-королевски. Hello назвал несколько самых популярных вещей, продажи которых в 2022 году многократно выросли после того, как их заметили на членах королевской семьи.

Сумочка DeMellier

Когда 4 июня 2022 года принцесса Кейт посетила Кардиффский замок в Кардиффе, чтобы отпраздновать 70-летие восшествия на престол королевы Елизаветы II, в качестве аксессуара у нее была черная сумка DeMellier. Кроме того, она также появлялась на публике с бежевой сумочкой этого бренда. Фанаты сломя голову бросились покупать ее, не жалея отдать 295 фунтов стерлингов за более дешевую, чем обычные дизайнерские сумки, вещь, но не менее элегантную.

Фото: Getty Images

Блуза от John Lewis

Перед празднованием Платинового юбилея правления Елизаветы II Кейт Миддлтон поделилась кадрами, где она вместе с детьми пекут кексы, на ней была розово-белая блуза в клетку с широким воротником и глубоким вырезом. Вещь за 129 фунтов стерлингов сразу же исчезла с полок магазинов после публикации кадров герцогиней Кембриджской.

Пальто Karen Millen

Пиппа Миддлтон, младшая сестра принцессы Уэльской, пришла на концерт рождественских гимнов в Генри Ван Страубензи в церкви Святого Луки в Челси в бордовом пальто от Karen Millen. Неудивительно, что этот предмет гардероба стоимостью 327 фунтов стерлингов, который без скидки стоит 407 фунтов стерлингов, разобрали в считанные дни.

Фото: Getty

Платье с цветочным принтом от ME + EM.

75-летняя королева-консорт тоже задает тренды. В июле тогда еще герцогиня Корнуольская посетила знаменитый карнавал в Ноттинг-Хилле и выглядела невероятно в красивом платье любимого королевской семьей лейбла ME + EM. Несмотря на то, что именно такой фасон разлетелся сразу же после фото с Камиллой, похожее можно купить за 192,5 фунтов стерлингов.

Фото: Getty

Платье Toscana

Белое платье за 74 фунта стерлингов, в котором Меган Маркл спасалась в жару в Лос-анджелесе, приглянулось и британцам. Оно полюбилось им, благодаря асимметричному подолу и карманам, а также тем, что изготовлено из дышащей, легкой ткани.

Напомним самые яркие выходы членов королевской семьи в 2022 году.