Трендсетери з титулом: 5 речей, які мимоволі просунули королівські особи у 2022 році

Головною трендсетеркою Великобританії залишається принцеса Уельська, яка часто виходить на публіку у вбраннях демократичних марок за доступною ціною.

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Будь-яка поява королівських осіб на публіці привертає незмінно пильну увагу до їхнього одягу, чи то старших членів сім'ї, чи їхніх дітей. Наприклад, принцеса Шарлотта стала справжньою трендсетеркою серед матерів, які після кожної нової фотографії дівчинки купують такі самі сукні або сарафани, вибрані для дочки Кейт Міддлтон. Остання є також законодавицею моди, підтримуючи британських дизайнерів і часто з'являючись на публіці в одязі демократичних марок. Так принцеса Уельська дає можливість повторити її образ усім охочим, не витрачаючи великих грошей на гардероб, і мати справді королівський вигляд. Hello назвав кілька найпопулярніших речей, продаж яких у 2022 році багаторазово зріс після того, як їх помітили на членах королівської родини.

Сумочка DeMellier

Коли 4 червня 2022 року принцеса Кейт відвідала Кардіффський замок у Кардіффі, щоб відсвяткувати 70-річчя сходження на престол королеви Єлизавети II, як аксесуар у неї була чорна сумка DeMellier. Крім того, вона також з'являлася на публіці з бежевою сумочкою цього бренду. Фанати стрімголов кинулися купувати її, не шкодуючи віддати 295 фунтів стерлінгів за дешевшу, ніж звичайні дизайнерські сумки, річ, але не менш елегантну.

Фото: Getty Images

Блуза від John Lewis

Перед святкуванням Платинового ювілею правління Єлизавети II Кейт Міддлтон поділилася кадрами, де вона разом із дітьми печуть кекси, на ній була рожево-біла блуза в клітинку з широким коміром і глибоким вирізом. Річ за 129 фунтів стерлінгів одразу ж зникла з полиць магазинів після публікації кадрів герцогинею Кембриджською.

Пальто Karen Millen

Піппа Міддлтон, молодша сестра принцеси Уельської, прийшла на концерт різдвяних гімнів у Генрі Ван Страубензі в церкві Святого Луки в Челсі у бордовому пальті від Karen Millen. Не дивно, що цей предмет гардеробу вартістю 327 фунтів, який без знижки коштує 407 фунтів стерлінгів, розібрали за лічені дні.

Фото: вулкан

Сукня з квітковим принтом від ME+EM

75-річна королева-консорт теж задає тренди. У липні тоді ще герцогиня Корнуольська відвідала знаменитий карнавал у Ноттінг-Гіллі та мала неймовірний вигляд у гарній сукні улюбленого лейблу королівської сім'ї ME+EM. Незважаючи на те, що саме такий фасон розлетівся одразу після фото з Каміллою, схоже можна купити за 192,5 фунта стерлінгів.

Фото: вулкан

Сукня Toscana

Біла сукня за 74 фунти стерлінгів, у якій Меган Маркл рятувалася в спеку в Лос-Анджелесі, сподобалася й британцям. Вони полюбили її завдяки асиметричному подолу та кишеням, а також тому, що сукня виготовлена з легкої тканини, яка дихає.

Нагадаємо найяскравіші виходи членів королівської родини у 2022 році.