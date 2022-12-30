Рита Ора вместе с мужем посетили вечеринку на Сен-Барте

Певица и ее возлюбленный отдыхаю на Сен-Барте.

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32-летняя британская певица Рита Ора и 47-летний актер Тайка Вайтити посетили зимний гала-концерт ЮНИСЕФ, который состоялся в Бэ-де-Сен-Жан прошлым вечером. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитая певица вышла на дорожку в платье фасона "русалка" с лифом, черными длинными рукавами, расшитыми камнями и макси-юбке с перьями на подоле и небольшим шлейфом от David Koma из коллекции весна-лето 2023. У нее были распущены волосы, а макияж она сделала очень насыщенный.

47-летний Тайка Вайтити был в черном бархатном пиджаке, белой рубашке и черных брюках. Обул режиссер черные туфли. На пальце у него сверкал золотой перстень и кольцо, похожее, на обручальное.

Напомним, Рита Ора встретила Рождество в Лондоне с семьей и близкими людьми, а после этого улетела на экзотический остров отдыхать. В своем блоге в Instagram Рита опубликовала несколько фотографий с пляжа и показала, как выглядит ее фигура в голубом крошечном бикини и парео.

Также Фокус писал, что на церемонии British Fashion Awards 2022 Рита Ора появилась в совершенно прозрачном платье и оригинальном макияже с эффектом паутины. ﻿