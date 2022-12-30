Ріта Ора разом із чоловіком відвідали вечірку на Сен-Барті

Співачка та її коханий відпочивають на Сен-Барті.

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32-річна британська співачка Ріта Ора та 47-річний актор Тайка Вайтіті відвідали зимовий гала-концерт ЮНІСЕФ, який відбувся в Бе-де-Сен-Жан минулого вечора. Про це пише Daily Mail.

Знаменита співачка вийшла на доріжку в сукні фасону "русалка" з ліфом, чорними довгими рукавами, розшитим камінням, і максіспідниці з пір'ям на подолі та невеликим шлейфом від David Koma з колекції весна-літо 2023. У неї було розпущене волосся, а макіяж вона зробила дуже насичений.

47-річний Тайка Вайтіті був у чорному оксамитовому піджаку, білій сорочці та чорних штанах. Взув режисер чорні туфлі. На пальці в нього виблискував золотий перстень і каблучка, схожа на обручку.

Нагадаємо, Ріта Ора зустріла Різдво в Лондоні з родиною та близькими людьми, а після цього полетіла на екзотичний острів відпочивати. У своєму блозі в Instagram Ріта опублікувала кілька фотографій із пляжу та показала, який вигляд має її фігура в блакитному крихітному бікіні та парео.

Також Фокус писав, що на церемонії British Fashion Awards 2022 Ріта Ора з'явилася в абсолютно прозорій сукні й оригінальному макіяжі з ефектом павутиння.