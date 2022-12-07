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Стиль життя

Ріта Ора вийшла на червону доріжку в максимально відвертому вбранні

ріта ора, гола сукня, голе вбрання, червона сукня, відверта сукня, British Fashion Awards 2022
Фото: Getty Images | Ріта Ора та її гола сукня

На церемонії British Fashion Awards 2022 співачка з'явилася в абсолютно прозорій сукні й оригінальному макіяжі з ефектом павутини.

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У Лондоні відбулася церемонія нагородження British Fashion Awards 2022, на якій вшановували Беллу Хадід як модель року та П'єрпаоло Піччолі як дизайнера року. І церемонія зібрала в Альберт-холі чимало селебриті. Ріта Ора з'явилася на червоній доріжці в "голому" вбранні, яке мало що залишало уяві. Про це пише Daily Mail.

Співачка вийшла під приціли фотокамер у червоній спідній білизні та прозорій червоній сукні від Anywhere, яка останнім часом стала справжнім хітмейкером. У сукнях цього бренду вже з'являлися Гейлі Бібер, Бейонсе та Ріанна.

Ріта Ора на церемонії British Fashion Awards 2022

По суті, вбрання Ріти представляло лише прозору накидку, що трималася на золотистій деталі у формі переплетених сердець.

Образ вона доповнила босоніжками на високих підборах. А також зробила оригінальний рельєфний макіяж у формі павутинки навколо очей.

ріта ора, оригінальний макіяж, макіяж павутинка Fullscreen
Ріта Ора зробила оригінальний макіяж у формі павутинки
Фото: Instagram ritaora
ріта ора, оригінальний макіяж, макіяж павутинка Fullscreen
Ріта Ора зробила оригінальний макіяж у формі павутинки
Фото: Instagram ritaora

Не дивлячись на прохолодну погоду, Ріта Ора скинула пальто й позувала фотографам у своїй голій сукні.

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Фото: Getty Images

Нагадаємо, захід за участю зірок вела акторка Джоді Тернер-Сміт. А ще однією із зірок, яка вразила своїм образом на червоній доріжці, стала акторка Тільда Свінтон.

Вона з'явилася в розписній сукні й оригінальному пальті від дизайнера Charles Jeffrey Loverboy і зробила приголомшливу зачіску у формі пташиних крил.

Церемонія вперше була організована в 1989 році, щоб привернути увагу до тих, хто зробив значний внесок у розвиток галузі. Однією з головних зірок першої церемонії стала принцеса Діана.