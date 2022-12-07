Ріта Ора вийшла на червону доріжку в максимально відвертому вбранні

На церемонії British Fashion Awards 2022 співачка з'явилася в абсолютно прозорій сукні й оригінальному макіяжі з ефектом павутини.

Related video

У Лондоні відбулася церемонія нагородження British Fashion Awards 2022, на якій вшановували Беллу Хадід як модель року та П'єрпаоло Піччолі як дизайнера року. І церемонія зібрала в Альберт-холі чимало селебриті. Ріта Ора з'явилася на червоній доріжці в "голому" вбранні, яке мало що залишало уяві. Про це пише Daily Mail.

Співачка вийшла під приціли фотокамер у червоній спідній білизні та прозорій червоній сукні від Anywhere, яка останнім часом стала справжнім хітмейкером. У сукнях цього бренду вже з'являлися Гейлі Бібер, Бейонсе та Ріанна.

[ + – ] Ріта Ора на церемонії British Fashion Awards 2022

По суті, вбрання Ріти представляло лише прозору накидку, що трималася на золотистій деталі у формі переплетених сердець.

Образ вона доповнила босоніжками на високих підборах. А також зробила оригінальний рельєфний макіяж у формі павутинки навколо очей.

[ + – ] Ріта Ора зробила оригінальний макіяж у формі павутинки Фото: Instagram ritaora [ + – ] Ріта Ора зробила оригінальний макіяж у формі павутинки Фото: Instagram ritaora

Не дивлячись на прохолодну погоду, Ріта Ора скинула пальто й позувала фотографам у своїй голій сукні.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, захід за участю зірок вела акторка Джоді Тернер-Сміт. А ще однією із зірок, яка вразила своїм образом на червоній доріжці, стала акторка Тільда Свінтон.

Вона з'явилася в розписній сукні й оригінальному пальті від дизайнера Charles Jeffrey Loverboy і зробила приголомшливу зачіску у формі пташиних крил.

Церемонія вперше була організована в 1989 році, щоб привернути увагу до тих, хто зробив значний внесок у розвиток галузі. Однією з головних зірок першої церемонії стала принцеса Діана.