Рита Ора вышла на красную дорожку в максимально откровенном наряде

На церемонии British Fashion Awards 2022 певица появилась в совершенно прозрачном платье и оригинальном макияже с эффектом паутины.

Related video

В Лондоне прошла церемония награждения British Fashion Awards 2022, на которой чествовали Беллу Хадид, как модель года и Пьерпаоло Пиччоли, как дизайнера года. И церемония собрала в Альберт-холле немало селебрити. Рита Ора появилась на красной дорожке в "голом" наряде, который мало, что оставлял воображению. Об этом пишет Daily Mail.

Певица вышла под прицелы фотокамер в красном нижнем белье и прозрачном красном платье от Anywhere, который в последнее время стал настоящим хитмейкером. В платьях это бренда уже появлялись Хейли Бибер, Бейонсе и Рианна.

[ + – ] Рита Ора на церемонии British Fashion Awards 2022

По сути, наряд Риты представлял лишь прозрачную накидку, державшуюся на золотистой детали в форме переплетенных сердец.

Образ она дополнила босоножками на высоком каблуке. А также сделала оригинальный рельефный макияж в форме паутинки вокруг глаз.

[ + – ] Рита Ора сделала оригинальный макияж в форме паутинки Фото: Instagram ritaora [ + – ] Рита Ора сделала оригинальный макияж в форме паутинки Фото: Instagram ritaora

Не смотря на прохладную погоду, Рита Ора сбросила пальто и позировала фотографам в своем "голом" платье.

Фото: Getty Images

Напомним, мероприятие с участием звезд вела актриса Джоди Тернер-Смит. А еще одной из звезд, которая поразила своим образом на красной дорожке, стала актриса Тильда Суинтон.

Она появилась в расписном платье и оригинальном пальто от дизайнера Charles Jeffrey Loverboy и сделала потрясающую прическу в форме птичьих крыльев.

Церемония впервые была организована в 1989 году, чтобы привлечь внимание к тем, кто внес значительный вклад в развитие отрасли. Одной из главных звезд первой церемонии стала принцесса Диана.