Впервые в истории премии: трансгендерная женщина стала "Моделью года" (фото)

Консани получила награду за свои достижения в течение последнего года, а ее работу назвали такой, которая изменила не только представление об эстетике, но и стала символом новаторства в мире моды.

В Лондоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards 2024. Награду "Модель года" получила 21-летняя Алекс Консани. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Консани получила награду за свои достижения в течение последнего года, а ее работу назвали такой, которая изменила не только представление об эстетике, но и стала символом новаторства в мире моды. Организаторы мероприятия, Британский совет моды, приняли во внимание "глобальное влияние" женщины, которая "доминировала в отрасли" за последний год.

В своей победной речи модель поблагодарила своих родителей за поддержку.

"Сейчас, более чем когда-либо, важно говорить о том, как по-настоящему поддерживать и вдохновлять друг друга в этой индустрии. Особенно тех, кто вынужден чувствовать себя никчемным. Изменения не просто возможны — они нужны", — сказала победительница.

21-летняя Алекс Консани начала свою модельную карьеру в 12 лет, став самой молодой трансгендерной моделью в мире. Она выходила на подиум и представляла такие бренды как Tom Ford, Versace, Alexander McQueen, Boss, Burberry, Chloé и других.

Трансгендерная модель популярна в TikTok. Она имеет 4 млн подписчиков.

Ранее победительницами премии были Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и Кайя Гербер.

Напомним, что 21 ноября сообщалось, что в Китае трансгендерная женщина получила рекордную компенсацию от больницы, где ее "исправляли" электрошоком.

Ранее 20-летняя трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Уилсон после победы Трампа на выборах, заявила, что не видит своего будущего в США и планирует уехать из страны.