Вперше в історії премії: трансгендерна жінка стала "Моделлю року" (фото)

Консані отримала нагороду за свої досягнення у протягом останнього року, а її роботу назвали такою, яка змінила не лише уявлення про естетику, а й стала символом новаторства у світі моди.

У Лондоні відбулася церемонія вручення премії Fashion Awards 2024. Нагороду "Модель року" отримала 21-річна Алекс Консані. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що Консані отримала нагороду за свої досягнення протягом останнього року, а її роботу назвали такою, яка змінила не лише уявлення про естетику, а й стала символом новаторства у світі моди. Організатори заходу, Британська рада моди, взяли до уваги "глобальний вплив" жінки, яка "домінувала в галузі" за останній рік.

У своїй переможній промові модель подякувала своїм батькам за підтримку.

"Зараз, більш ніж будь-коли, важливо говорити про те, як по-справжньому підтримувати та надихати один одного в цій індустрії. Особливо тих, хто змушений відчувати себе нікчемним. Зміни не просто можливі — вони потрібні", — сказала переможниця.

21-річна Алекс Консані розпочала свою модельну кар'єру у 12 років, ставши наймолодшою ​​трансгендерною моделлю у світі. Вона виходила на подіум і представляла такі бренди як Tom Ford, Versace, Alexander McQueen, Boss, Burberry, Chloé та інших.

Трансгендерна модель популярна є у TikTok. Вона має 4 млн підписників.

Раніше переможницями премії були Наомі Кемпбелл, Белла Хадід і Кайя Гербер.

Нагадаємо, що 21 листопада повідомлялося, що у Китаї трансгендерна жінка отримала рекордну компенсацію від лікарні, де її "виправляли" електрошоком.

Раніше 20-річна трансгендерна дочка Ілона Маска Вівіан Вілсон після перемоги Трампа на виборах, заявила, що не бачить свого майбутнього в США і планує виїхати з країни.