Мелания Трамп в роскошном платье впервые за долгое время появилась на публике (видео)

Бывшая первая леди США вышла в свет в наряде от любимого бренда Dolce & Gabbana.

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45-ый президент США Дональд Трамп устроил новогоднюю вечеринку в своем клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), и на приеме вместе с ним появилась его жена Мелания, которая в последнее время редко балует публику выходами в свет, сообщает WPTV.

Экс-первая леди Америки выбрала для мероприятия сверкающее серебристое облегающее платье длиной чуть ниже колена, с длинными рукавами от итальянского бренда Dolce & Gabbana и дополнила образ туфлями в цвет.

Ее волосы были распущены и завиты в локоны. В целом ансамбль миссис Трамп можно охарактеризовать как скромная роскошь.

Мелания находилась в хорошем расположении духа, общалась с многочисленными гостями, держала мужа за руку и много улыбалась.

Устроив дорогую вечеринку в своем имении в Палм Бич, Трамп подтвердил намерение снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Представителям СМИ, которые в небольшом количестве также присутствовали на вечеринку, было запрещено снимать других гостей мероприятия, кроме четы Трамп.

По его словам, он уверен в успехе президентской кампании, поскольку уже сейчас дела идут "очень хорошо".

"Только сегодня я видел фантастические результаты опроса", – заявил он.

Для Трампа 2022 год закончился довольно неспокойно. Социальные опросы показывают, что наиболее серьезным конкурентом бизнесмена может стать республиканец Рон ДеСантис, губернатор Флориды, популярность которого продолжает расти.

Налоговые декларации Трампа за период с 2016 по 2020 год, опубликованные 30 декабря прошлого года, показали, что по крайней мере за два года он заплатил всего 750 долларов налогов, в то время как его бизнес понес большие убытки за несколько лет.

Кроме того, есть уголовное расследование организации Трампа в Нью-Йорке, расследование вмешательства в выборы в Джорджии, рекомендация комитета от 6 января по обвинениям, связанным с беспорядками в Капитолии, и ФБР, обнаружившее секретные документы в Мар-а-Лаго.

Сам Трамп традиционно все опровергает:

"Я считаю позором то, что произошло с ФБР и с использованием правосудия в качестве оружия. Ничего подобного никогда не было, и это позор".

Напомним, Мелания Трамп избавилась от всего своего нижнего белья после того, как агенты ФБР устроили обыск в резиденции Мар-а-Лаго. По словам друзей, она почувствовала себя оскорбленной.