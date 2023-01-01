Меланія Трамп у розкішній сукні вперше за довгий час з'явилася на публіці (відео)

Колишня перша леді США побачила світ у вбранні від улюбленого бренду Dolce & Gabbana.

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45-й президент США Дональд Трамп влаштував новорічну вечірку у своєму клубі Мар-а-Лаго у Палм-Біч (Флорида), і на прийомі разом із ним з'явилася його дружина Меланія, яка останнім часом рідко балує публіку виходами у світ, повідомляє WPTV.

Експерша леді Америки обрала для заходу блискучу сріблясту сукню завдовжки трохи нижче коліна, з довгими рукавами від італійського бренду Dolce & Gabbana і доповнила образ туфлями в колір.

Її волосся було розпущене і завите в локони. Загалом ансамбль місіс Трамп можна охарактеризувати як скромну розкіш.

Меланія була в гарному настрої, спілкувалася з численними гостями, тримала чоловіка за руку і багато посміхалася.

Влаштувавши дорогу вечірку у своєму маєтку в Палм Біч, Трамп підтвердив намір знову балотуватися на пост президента США у 2024 році. Представникам ЗМІ, які у невеликій кількості також були присутні на вечірці, було заборонено знімати інших гостей заходу, окрім подружжя Трамп.

За його словами, він упевнений в успіху президентської кампанії, оскільки вже зараз справи йдуть "дуже добре".

"Лише сьогодні я бачив фантастичні результати опитування", — заявив він.

Для Трампа 2022 рік закінчився досить неспокійно. Соціальні опитування показують, що найбільш серйозним конкурентом бізнесмена може стати республіканець Рон Десантіс, губернатор Флориди, популярність якого продовжує рости.

Податкові декларації Трампа за період із 2016 по 2020 рік, опубліковані 30 грудня минулого року, показали, що принаймні за два роки він сплатив лише 750 доларів податків, тоді як його бізнес зазнав великих збитків за кілька років.

Крім того, є кримінальне розслідування організації Трампа в Нью-Йорку, розслідування втручання у вибори у Джорджії, рекомендація комітету від 6 січня за звинуваченнями, пов'язаними із заворушеннями в Капітолії, та ФБР, яке виявило секретні документи в Мар-а-Лаго.

Сам Трамп традиційно все спростовує:

"Я вважаю ганьбою те, що сталося з ФБР та з використанням правосуддя як зброя. Нічого подібного ніколи не було, і це ганьба".

Нагадаємо, Меланія Трамп позбулася всієї своєї нижньої білизни після того, як агенти ФБР влаштували обшук у резиденції Мар-а-Лаго. За словами друзів, вона відчула себе ображеною.