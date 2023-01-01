"У него есть оружие": Наталья Могилевская рассказала о своем возлюбленном (видео)

Имя избранника звезды сцены неизвестно, однако отмечалось, что он долгое время жил в США.

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47-летняя украинская певица Наталья Могилевская рассказала об отношениях со своим новым бойфрендом.

Подводя итоги 2022 года, артистка выделяет встречу с мужчиной, которого она полюбила в разгар войны. Влюбленные уже начали жить вместе. Имя избранника артистки неизвестно, однако отмечалось, что он долгое время жил в США.

По словам Натальи Могилевской, война лишь укрепила их романтические отношения, ведь они вместе прошли ряд опасных ситуаций.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то ехать. Мы проехали всю страну", — рассказала 47-летняя украинская певица.

[ + – ] Наталья Могилевская рассказала о своем избраннике

В частности, певица рассказала, что в первые месяцы полномасштабного вторжения она сильно боялась, однако со временем страх прошел. А осенью 2022 она даже самостоятельно планировала сбить иранский дрон, летевший над ее домом.

Напомним, Наталья Могилевская пыталась сбить российский дрон-камикадзе своими силами.

Также Фокус писал о разрушенном российскими оккупантами доме Натальи Могилевской в Буче.