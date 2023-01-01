"У нього є зброя": Наталія Могилевська розповіла про свого коханого (відео)

Ім'я обранця зірки сцени невідоме, проте зазначалося, що він тривалий час мешкав у США.

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47-річна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про стосунки зі своїм новим бойфрендом.

Підбиваючи підсумки 2022 року, артистка виділяє зустріч з чоловіком, якого вона покохала в розпал війни. Закохані вже почали жити разом. Ім'я обранця артистки невідоме, проте зазначалося, що він тривалий час мешкав у США.

За словами Наталії Могилевської, війна лише зміцнила їхні романтичні стосунки, адже вони пройшли разом низку небезпечних ситуацій.

"Я зустріла людину, яку я дуже кохаю, і ми живемо разом, і у нього є зброя. Ми бували у таких місцях, що зі мною боялися їздити музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми проїхали всю країну", — розповіла 47-річна українська співачка.

[ + – ] Наталія Могилевська розповіла про свого обранця

Зокрема співачка розповіла, що в перші місяці повномасштабного вторгнення вона сильно боялася, проте з часом страх пройшов. А восени 2022 вона навіть самостійно планувала збити іранський дрон, який летів над її будинком.

Нагадаємо, Наталія Могилевська намагалася збити російський дрон-камікадзе самотужки.

Також Фокус писав про зруйнований російськими окупантами будинок Наталії Могилевської в Бучі.