Хайди Клум показала, как встретила Новый год в бассейне (фото)

Модель проводит отпуск с супругом на горнолыжном курорту в Аспене.

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49-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вместе со своим 33-летним мужем Томом Каулитцем показали, как встретили Новый 2023 год. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фото, на котором они с супругом позировали на краю бассейна с видом на заснеженный город.

Супермодель была в обтягивающем красном купальнике и с с золотым колпаком на голове. Том держал ее за ягодицу.

"Да, 2023-й", — написала Клум в подписи к снимку. А также запостила кадры, на которых видно, что вместе с ними отдыхает также брат-близнец Тома – Билл Каулитц. Все трое весело проводят время и танцуют в бассейне.

Накануне Хайди Клум также поделилась кадрами из зимнего отпуска во время прогулки. Том был в плюшевом костюме и шапке, а Хайди – в спортивном костюме и шубе, а также с красным шарфом на шее и в красной шапке.

Пара, состоящая в браке уже три года, выглядела счастливой, прогуливаясь по элитному курортному городу в разноцветных нарядах.

Написав в Instagram, Хайди отметила, что пара "чувствовала себя внутри так, как мы выглядим снаружи ❤️".

ННапомним, дочь Хайди Клум Лени поделилась откровенным фото со своим бойфрендом.

Также Фокус писал о лучшем подарке на Рождество близкому человеку, по мнению Хайди Клум.