Хайді Клум показала, як зустріла Новий рік у басейні (фото)

Модель проводить відпустку з чоловіком на гірськолижному курорті в Аспені.

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49-річна німецька топ модель та телеведуча Хайді Клум разом зі своїм 33-річним чоловіком Томом Каулітцем показали, як зустріли Новий 2023 рік. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала фото, на якому вони з чоловіком позували на краю басейну з видом на засніжене місто.

Супермодель була в обтягувальному червоному купальнику і з золотим ковпаком на голові. Том тримав її за сідницю.

"Так, 2023-й", — написала Клум у підписі до знімку. А також запостила кадри, на яких видно, що разом з ними відпочиває брат-близнюк Тома – Білл Каулітц. Усі троє весело проводять час і танцюють у басейні.

Напередодні Хайді Клум також поділилася кадрами із зимової відпустки під час прогулянки. Том був у плюшевому костюмі та шапці, а Хайді – у спортивному костюмі та шубі, а також з червоним шарфом на шиї та у червоній шапці.

Пара, яка перебуває у шлюбі вже три роки, виглядала щасливою, прогулюючись елітним курортним містом у різнокольорових вбраннях.

Написавши в Instagram, Хайді зазначила, що пара "почувалася всередині так, як виглядала зовні ❤️".

Нагадаємо, дочка Хайді Клум Лєні поділилася відвертим фото зі своїм бойфрендом.

Також Фокус писав про найкращий подарунок на Різдво близькій людині, на думку Хайді Клум.