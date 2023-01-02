Племянница Джулии Робертс представила нового члена семьи

Щенок – помесь таксы и чиахуа. Он переболел парвовирусом и сейчас абсолютно здоров.

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31-летняя американская актриса Эмма Робертс, которая является родной племянницей Джулии Робертс, взяла из приюта щенка, сообщив в Instagram о том, что у нее теперь новый член семьи.

Животное, помесь таксы и чиахуа, актриса нашла в лос-анджелесской организации по спасению животных под названием The Labelle Foundation.

Щенок, которого назвали Скунс, был обнаружен вместе со своими братьями и сестрами на улицах города в начале декабря. Малыши страдали парвовирусом, очень заразной болезнью, которая распространяется при контакте с другими инфицированными собаками или зараженными предметами.

[ + – ] Новый питомец Эммы Робертс

Крошечный дворняга преодолел свою болезнь и, как говорят, любит людей и "хочет, чтобы его держали на руках или прятали за пазуху, когда это возможно".

В последний день старого года Эмма поделилась несколькими фото со своим бойфрендом Коди Джоном. Робертс включила несколько снимков прошедшего года, в том числе о том, как она загорала у бассейна или наслаждалась горным походом.

Есть там и кадр с ее двухлетним сыном Родсом.

[ + – ] Эмма Роберт с сыном

Коди – актер, как и его девушка и ее тетя Джулия Робертс, он появлялся в телешоу, включая Wu-Tang: An American Saga. Пара встречается по крайней мере с конца августа, когда они впервые подтвердили отношения фотографией в Instagram.

С отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом актриса рассталась после трехлетнего романа. Они сохранили дружеские родительские отношения, поскольку Гаррет осыпал Эмму похвалами в Instagram в честь Дня матери.

Напомним, в конце декабря Эмма поздравила сына с днем рождения в пижаме от украинского бренда.