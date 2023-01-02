Племінниця Джулії Робертс представила нового члена сім'ї

Цуценя — помісь такси та чихуахуа. Він перехворів на парвовірус і зараз абсолютно здоровий.

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31-річна американська акторка Емма Робертс, яка є рідною племінницею Джулії Робертс, взяла з притулку цуценя, повідомивши в Instagram про те, що має тепер нового члена сім'ї.

Тварину, помісь такси та чихуахуа, акторка знайшла в лос-анджелеській організації з порятунку тварин під назвою The Labelle Foundation.

Цуценя, якого назвали Скунс, виявили разом з його братами та сестрами на вулицях міста на початку грудня. Малюки страждали на парвовірус, дуже заразну хворобу, яка поширюється при контакті з іншими інфікованими собаками або зараженими предметами.

[ + – ] Новий вихованець Емми Робертс

Крихітні дворняги подолали свою хворобу та, як кажуть, люблять людей і "хочуть, щоб їх тримали на руках або ховали за пазуху, коли це можливо".

В останній день старого року Емма поділилася декількома фото зі своїм бойфрендом Коді Джоном. Робертс включила кілька знімків минулого року, у тому числі про те, як вона засмагала біля басейну або насолоджувалася гірським походом.

Є там і кадр із її дворічним сином Родсом.

[ + – ] Емма Робертс із сином

Коді — актор, як і його дівчина та її тітка Джулія Робертс, він з'являвся в телешоу, включаючи Wu-Tang: An American Saga. Пара зустрічається принаймні з кінця серпня, коли вони вперше підтвердили стосунки фотографією в Instagram.

Із батьком своєї дитини Гарретом Хедлундом акторка розлучилася після трирічного роману. Вони зберегли дружні батьківські стосунки, оскільки Гаррет обсипав Емму похвалами в Instagram на честь Дня матері.

Нагадаємо, наприкінці грудня Емма привітала сина з днем народження в піжамі від українського бренду.