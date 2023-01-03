Художница, вдохновившая принца Джорджа на рождественский рисунок, оценила его способности

Автор оригинальной открытки отметила превосходное владение юным принцем акварельной техникой.

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Британская художница Ханна Дейл из Wrendale Designs, нарисовавшая рождественскую открытку с северным оленем и малиновками, которую потом перерисовал девятилетний принц Джордж, заявила, что у королевской особы прекрасное "чувство цвета", и определенно есть талант. Она в комментарии HELLO! подчеркнула, что принц впечатляюще владеет акварелью.

"Я думаю, что любовь к животным и природе — это то, что, возможно, привлекло его внимание. Это меня очень вдохновляет", – сказала Ханна.

[ + – ] Оригинал авторста Ханны Дейл Фото: Wrendale Designs

По словам художницы, для нее стало "приятным сюрпризом" увидеть рисунок Джорджа, на который его вдохновила ее работа.

Она также выразила уверенность, что принц и принцесса Уэльские, которые поделились рисунком своего сына в аккаунте в Instagram, гордятся работой своего ребенка.

Королевские особы пожелали своим подписчикам счастливого Рождества, опубликовав фотографию в минувшие выходные.

[ + – ] Работа принца Джорджа

Картина талантливого девятилетнего мальчика была выпущена после того, как он и его младшая сестра, семилетняя принцесса Шарлотта, очаровали зрителей по всей стране во время концерта гимнов.

Поклонники семьи уверены, что талант к рисованию передался Джорджу от его матери.

Напомним, принц и принцесса Уэльские пришли с двумя старшими детьми на запись концерта гимнов в Вестминстерском аббатстве, а на Рождество семья Уэльсов в полном составе, включая четырехлетнего принца Луи, посетила службу в Сандрингеме. Младший ребенок пары снова стал звездой публики, повеселив своим поведением.